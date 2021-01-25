Elazığ'da 8 bininci deprem konutu teslim ediliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde binlerce evin ağır hasar gördüğü Elazığ'da, depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 farklı yerde yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan 8 bini tamamlandı.

Bu konutlardan 3 bin 310'u Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere Elazığ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kura çekimi ile teslim edildi. Kendilerine teslim edilen konutlarına heyecanla yerleşen depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı.

Depremzede aileler, bir yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi sosyal donatıları ve çevre düzenlemesi bulunan konutlarda yaşamını sürdürmekten mutluluk duyuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TESLİM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılacak.

"ESKİ EVLERİMİZ OTURULACAK GİBİ DEĞİLDİ"

Karşıyaka Mahallesi'nde inşa edilen yeni evine yerleşen Aziz Demirelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce yaşadıkları depremde oturdukları binanın ağır hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Bir gecede evsiz kaldıklarını, "Bundan sonra ne yaparız?" diye düşünürken, devletin tüm imkanlarıyla kendilerine sahip çıktığını ifade eden Demirelli, bir yıl geçmeden yeniden ev sahibi olduklarını belirtti.

"Allah razı olsun, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan. Daha ne olsun, daha ne isteyelim? Eski evlerimiz oturulacak gibi değildi. Buralar site şeklinde, çevre düzenlemesiyle mükemmel konutlar oldu." diyen Demirelli, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

"DEVLETİMİZ O KADAR MÜKEMMEL Kİ HER YERE YARDIM ULAŞTIRIYOR"

Demirelli'nin eşi Canan Demirelli ise eski evleriyle bugün yerleştikleri ev arasında çok büyük fark olduğunu belirtti.

Devlet sayesinde 50 yaşından sonra mimarisi ve çevre düzenlemesiyle güzel bir evin sahibi olduğunu anlatan Demirelli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Elazığ'ımıza sahip çıkıyor. Her yerde TOKİ evleri, yeni siteler yapılıyor. Birkaç yıl sonra ben Elazığ'ı düşünemiyorum, müthiş bir kent olacak. Elazığ yıkıldı, deprem her yeri sarstı ama bugün bakıyorum her yer site olmaya başladı. Daha ne yapsın Cumhurbaşkanımız? Türkiye'miz bir deprem bölgesi, her an her yer sallanıyor ancak devlet her yere yetişiyor. Türkiye'miz o kadar güzel, devletimiz o kadar mükemmel ki her yere yardım ulaştırıyor."

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

TOKİ'den ev sahibi olan Güleç Çimen de depremde ağır hasar gören evleri yıkıldığı için mağdur olacaklarını düşünürken devletin kendilerine hem bir yıllık kira yardımında bulunduğunu hem de bir yıl dolmadan yepyeni bir ev sahibi yaptığını kaydetti.

Depreme dayanıklı, konforlu ve asansörlü konutlarında huzur ve güven içinde yaşadıklarını aktaran Çimen, "Evlerimiz eskiydi ve sobalıydı, balkonlarımız sağlam değildi. Şimdi çok rahatız. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan, emeği geçen bütün herkesten Allah bin kere razı olsun." dedi.

Depremzede Teslim Salgut, bir yıl önce depremin sarstığı Elazığ'ı devletin yeniden inşa ettiğini dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, bize lüks evler yaptı. Görüyorsunuz, park ve bahçelerimiz, büyük yollarımız, konutlarımız... Devletimiz olmasaydı bu evleri belki rüyamızda bile göremezdik." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM KONUTLARI İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlara ilişkin, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'daki 8 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi diğer konutlarımızı da etaplar halinde teslim etmeye devam edeceğiz." dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan depremin 1. yılında kente gelen Kurum, Yazıkonak beldesinde yapılan 381 konut ve yerleşkesinde incelemede bulundu. Burada inşa edilen konutlarla ilgili bilgi alan Kurum, yeni evlerine yerleşen depremzedeleri ziyaret etti ve evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Yeni evlerinde yaşamlarını sürdüren Selahattin ve Gülşen Akalın çifti, kendilerini ziyaret eden Kurum'a teşekkürlerini iletti. Selahattin Akalın, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah herkese böyle bir ev nasip etsin." dedi.

"8 BİNİNCİ KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bugün Elazığ'da tüm Türkiye'yi derinden yaralayan bir deprem meydana geldiğini hatırlatarak, Sivrice merkezli depremde Elazığ ve Malatya'da 41 canın yitirildiğini anımsattı.

Hem Elazığ hem de Malatya'da hissedilen deprem sonrasında hızlı bir şekilde çalışmaları başlattıklarını ifade eden Kurum, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı diledi.

Kurum, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri ve Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Elazığ'a hareket ettiklerini dile getirdi. Hızlı bir şekilde çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Kurum, 4 bin 700'ü arama kurtarma olmak üzere 7 bin 200 personel ile sahada gerek enkaz kaldırma gerek hasar tespit çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini bildirdi.

Vatandaşların sağlam ve güvenli konutlarda yaşaması için konutların inşa sürecini başlattıklarını belirten Kurum, Elazığ ve Malatya'da, toplam 26 bin konutla Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını aktardı.

Kurum, bu çerçevede 6 ay gibi kısa bir zamanda Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerinde 2 bin 500 konutu teslim ederek, vatandaşların bu konutlarda oturmasını sağladıklarını kaydetti.

"İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'daki 8 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi diğer konutlarımızı da etaplar halinde teslim etmeye devam edeceğiz." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte salgın ve zor koşullara rağmen burada TOKİ, AFAD ve Bakanlığımızın tüm genel müdürlükleri, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarımız, belediyemiz ve milletvekillerimiz el birliği içerisinde bu süreci Elazığlı kardeşlerimizle ki artık biz de kendimizi Elazığlı ve Malatyalı görüyoruz, hızlı bir şekilde yürütmeye çalıştık. Yerinde, hızlı ve onların rızası çerçevesinde bu dönüşüm projesini hamdolsun gerçekleştirmiş olduk. Bittiğinde Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır."

"İNŞALLAH MUTLULUKLARINA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Kurum, Elazığ'da yeni inşa edilen konutlara yerleşen vatandaşların kentte son yaşanan 5,3 şiddetindeki depremi hissetmediklerini öğrendiğini belirterek, "Bu gurur veriyor ve mutlu ediyor. Çünkü 12 ay önce nasıl Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin hüznünü, acısını yaşadıysak, şimdi de inşallah mutluluklarına şahit olacağız. Onlarla güvenli bir geleceğe, güvenli bir Elazığ'a ve kentin yarınlarına hep beraber imza atmış olacağız." diye konuştu.

Bu süreçte 77 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını, 4 bin 700 binanın yıkımının tamamlandığını, hızlı bir şekilde inşa sürecini yürüttüklerini dile getiren Kurum, bu süreçte vatandaşlarla bir arada olan herkese teşekkür etti.

Söz verdikleri gibi diğer konutları da yeşil alanları, sosyal donatıları, okulları, camisi ile teslim edeceklerini aktaran Kurum, yaşanabilir Elazığ'ı inşa edecek adımları tamamlayıp, daha güvenli bir Elazığ için projelerini gerçekleştirmiş olacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "İnşallah bir daha böyle acıları Türkiye'nin hiçbir ilinde yaşamayız." ifadesini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Orta hasarlı binalara ilişkin soru üzerine Kurum, kentte son yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra yine AFAD ve Bakanlığın ekiplerinin sahada hasar tespit çalışması yaptığını, bu çerçevede orta hasardan son yaşanan depremden sonra ağır hasara dönüşen yaklaşık 3 bin 800 bağımsız bölümü içeren konutların tespitinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kurum, "Yapmış olduğumuz istişarelerde ilk Sivrice depremini yaşayan vatandaşları konutlarımıza yerleştireceğiz. Akabinde de AFAD Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın alacağı karar çerçevesinde o süreci eş zamanlı yürütüyoruz. Ağır hasarlı ev sahiplerine de yine konutlarımızı bu anlayışla yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Hasar tespit çalışmalarının ne zaman sonuçlanacağının sorulması üzerine Kurum, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Bittiği zaman detaylı bir şekilde onları sizlerle paylaşırız. Aynı süreci tekrar işleteceğiz. Elimizde fazla miktarda yaptığımız konutlar da var. 24 Ocak'taki depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız önceliğimiz. Önce o kardeşlerimizi evlerimize yerleştireceğiz."

Bakan Kurum, son 5,3 şiddetindeki deprem sebebiyle hak sahibi olan vatandaşlara da konutlarını hızlı bir şekilde teslim edeceklerini belirtti.

Murat Kurum, hak sahibi olmayan vatandaşlara yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Hem Sivrice merkezli hem de son yaşadığımız depremdeki depremzede kardeşlerimizi güvenli konutlara yerleştireceğiz. Akabinde de yaptığımız istişarelerde Sayın Cumhurbaşkanımız buraya ilave sosyal konut talimatı da verdi. O çalışmayı da TOKİ Başkanlığımız yürütüyor. Daha önce biliyorsunuz sosyal konut inşası 100 bin konutluk proje kapsamında açıklanmıştı. Talepleri alındı ve kuraları çekildi. İnşallah bu projelerimize Elazığ ilimizde devam edeceğiz. Bütün konutlarımızı sağlıklı ve güvenli hale getirene kadar bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız."

"BİR DAHA BU ACIYI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu burada yaşayan depremzedelerin çok iyi bildiğini kaydetti.

Kentsel dönüşümle ilgili süreci ve projeleri çok daha kararlı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Kurum, bugüne kadar bu çerçevede bir milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini anlattı.

Her türlü desteği Cumhurbaşkanının talimatı ile vatandaşlara vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kurum, her yerde hızlı dönüşüm projelerini arttırdıklarını, Türkiye'nin hemen hemen her ilinde dönüşüm projelerinin mevcut olduğunu aktardı.

Kurum, "'Tarihi alanlarda dönüşüm', 'kent meydanlarında dönüşüm', 'sanayi alanlarının dönüşümü' ve 'riskli binaların dönüşümü' başlıkları altında birçok alanda dönüşüm projelerimiz var. Bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz. Bakanlık olarak tüm Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu desteği verebileceğimizi, her türlü projede vatandaşımızın yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Kararlı bir şekilde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda inşallah dönüşüm sürecini de tamamlayacağız." dedi.