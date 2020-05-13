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Elazığ'da eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren Goncalar Solmasın Derneği Başkanı ve Öğretmen Hacı Ormanoğlu, kentin birçok noktasını adım adım gezerek çocuklara oyuncak dağıttı. Hacı Ormanoğlu, 'bugün hangi iyiliği yaptın' ilkesiyle yola çıktıklarını belirterek, amaçlarının çocuklarını yüzünü güldürmek olduğunu söyledi.

'45 BİN ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK'

Derneğin kuruluşundan bugüne kadar 45 Bin çocuğun yüreğine dokunduklarını belirten Hacı Ormanoğlu, şunları söyledi:

"2006 yılında 'bugün hangi iyiliği yaptın' ilkesiyle yola çıkarak Goncalar solmasın derneğini kurduk. Bugüne kadar binlerce çocuğun yüreğine dokunduk. derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar 45 Bin çocuğuma ulaştık. Tek derdimiz goncalarımız, çocuklarımız. Diyoruz ki dünyayı iyilik kurtaracaktır. Dünya insanlığı büyük bir salgın hastalıkla karşı karşıya. Allah bu musibetlerden bizi korusun. Biran önce bunu atlatırız.

Çocuklarımız ve 65 yaş üstü büyüklerimiz tedbirler kapsamında evlerinden çıkmıyor. Biz de çocuklarımızın gönlünü almak, onların yüreklerine dokunmak istedik. Çocuklarımızın ayağına kadar geldik, oyuncak verdik. Bir hayırseverin katkılarıyla 446 adet kaz tüyü yastığımızı da hediye ettik. Çocuklarımız Hediyelerini alan çocuklarımız çok mutlu oldular. Önümüz bayram. Çocuklarımız mutlu oldukça biz de mutlu olacağız. Bu süreçte rehavete kapılmayalım. Evde kalalım. İnşallah bugünler bitecek, en güzel günler gelecek. Güneşli yarınlar bizim olacak."