Elazığ'da domuza çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 01:04
Elazığ Karakoçan'da K.Ç. idaresindeki otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun Yeniköy mevkisinde yola çıkan domuza çarptı.
AA'nın haberine göre; kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Fotoğraf: İHA
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
