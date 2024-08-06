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        Haberler Gündem Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        Elazığ'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 01:05 Güncelleme: 06.08.2024 - 01:05
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        Elazığ'da ormanlık alanda yangın
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        Uslu köyü mevkisinde meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Zorlu arazi şartlarında yangın söndürme araçları ve iş makineleri ile ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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