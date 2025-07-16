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        Haberler Gündem Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:30 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:28
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        Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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        Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ölen 2 kişinin B.Ç. (9) ile K.Ç. (34), yaralanan 3 kişinin ise H.İ. (47), sürücü S.Ç ve E.N.Ç. (13) olduğu öğrenildi.

        Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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