Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ölen 2 kişinin B.Ç. (9) ile K.Ç. (34), yaralanan 3 kişinin ise H.İ. (47), sürücü S.Ç ve E.N.Ç. (13) olduğu öğrenildi.
Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.