Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ufuk Gürocak yönetimindeki 23 LC 404 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu Yeniköy Kavşağı'nda Bahattin Özer idaresindeki 49 AAB 318 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Özer'in kullandığı otomobil savrularak yol kenarındaki içi su dolu bir çukurun kenarında durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.