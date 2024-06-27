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        Haberler Gündem Çevre Elazığ'daki orman ve mera yangını kontrol altında | Son dakika haberleri

        Elazığ'daki orman ve mera yangını kontrol altında

        Elazığ'ın Maden ve Sivrice ilçelerinde orman ve mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 01:21 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:23
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        Elazığ'daki orman ve mera yangını kontrol altında
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        Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Çakıroğlu köyü ile Sivrice ilçesinin Üçlerce köyü arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü, Maden ile Sivrice belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        DİYARBAKIR'DAN DA DESTEK VERİLDİ

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi sınırlarına yakın bir bölgede meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

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        KONTROL ALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin çok sayıda araçla hem karadan hem de havadan helikopterle müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede, meşe ağaçlarından oluşan ormanlık alan ile mera alanı zarar gördü.

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