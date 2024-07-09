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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ haberleri: Arkadaşını taşla öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Arkadaşını taşla öldürdü!

        Elazığ'da D.E., tartıştığı arkadaşı 27 yaşındaki Yunus Taş'ı başına taşla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan D.E. yakalanıp, gözaltına alındı. D.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:36
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        Arkadaşını taşla öldürdü!
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        Elazığ'da olay, dün gece saatlerinde Yıldız Bağları Mahallesi Pancarlı Sokak’ta meydana geldi. Birlikte alkol alan D.E. ile Yunus Taş (27) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        TAŞLA BAŞINA VURDU YERE YIĞILDI

        Öldürülen Yunus Taş, 27 yaşındaydı.
        Öldürülen Yunus Taş, 27 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre kavgada D.E., taşla arkadaşının başına vurdu. Aldığı darbeler sonucu Yunus Taş yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        D.E. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Yunus Taş’ın cenazesi, yapılan incelmenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olaydan sonra kaçan D.E., yakalandı.
        Olaydan sonra kaçan D.E., yakalandı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, D.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. D.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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