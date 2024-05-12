Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        7 gündür kayıp 1 çocuk annesi Dilara'nın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu

        ELAZIĞ'da 6 Mayıs'tan beri kayıp olan 1 çocuk annesi Dilara Günana (25), merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü olarak ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:53 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 gündür kayıp 1 çocuk annesi Dilara'nın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da 6 Mayıs’tan beri kayıp olan 1 çocuk annesi Dilara Günana (25), merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü olarak ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

        Elazığ’da 6 Mayıs’ta akrabasının çağırdığı merkeze bağlı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana’dan haber alamayan aile üyeleri kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Günana’nın Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu. Günana’nın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayı haber alan Dilara Günana’nın annesi Zeycan ve ağabeyi Sidar Günana morga geldi. Yanlarında Dilara Günana’nın 7 yaşındaki kızı da bulunan anne Zeycan Günana, kızının katillerinin bulunmasını isteyerek ağıt yaktı.

        'EŞİNDEN BOŞANMIŞTI'

        Ağabeyi Sidar Günana da, “Kardeşim 1 çocuk annesiydi. Eşinden boşanmıştı. Eski eşi şu anda yurt dışında. Akrabamız olan kadın, yatalak olan kaynanasının bakımına yardım için kardeşimi çağırıyor. Kardeşim gittikten sonra haber alamayınca akşam saatlerinde polise ve jandarmaya bildirdik. Şu anda kardeşim öldürülmüş durumda. Aile gözaltında. Yapan şahıslar belli. S.K., Y.K. N.K. V.K., 4 kişi kardeşimi rehin alıp götürüyorlar, öldürüyorlar. Sebebi belirsiz. Yok yere kardeşimi katlettiler. Bunu yapanların cezasını en ağır şekilde almalarını istiyorum. Mayısın 6’sında evden ayrıldı. Sonra haber alamadık" dedi.

        'EVLENMEZSEN ÖLDÜRÜRÜM'

        Bundan 5 ay önce S.K.’nin bir konuşmasına tanık olduğunu söyleyen Günana, "Kardeşime, 'Ben seni seviyorum. Benimle evlenmezsen seni öldürürüm’ dedi. Kardeşim, 'Ben evlenmiyorum’ dedi. Ben bunu zaten emniyetteki ifadem de söyledim. Olayın bu raddeye geleceğini bilmiyordum. Adalet yerini bulsun. Bunlar içeriden çıkmasın. Anneler Günü’nde anneye verilecek en büyük acıdır bu” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Elazığ'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Göçer annelerin ömrü yolda ve çadırda geçiyor
        Göçer annelerin ömrü yolda ve çadırda geçiyor
        Elazığ'da PKK'ya ait mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Elazığ'da PKK'ya ait mağarada silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
        Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi