Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ekipler, çalışma kapsamında birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen iki otomobili kent girişinde durdurdu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

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