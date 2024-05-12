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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:28
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, çalışma kapsamında birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen iki otomobili kent girişinde durdurdu.

        Dedektör köpek yardımıyla araçlarda arama yapıldı. Araçlardan birinde 7 paket halinde 147,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İki otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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