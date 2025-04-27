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        Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı : 2 yaralı

        ELAZIĞ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 00:10 Güncelleme: 27.04.2025 - 00:15
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        Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı : 2 yaralı
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        ELAZIĞ’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokakta meydana geldi. 23 HT 707 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.T.’nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı, Kazada sürücü ile birlikte A.A.Ş. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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