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        Devrilen otomobildeki dede ve torunu öldü

        ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki Sabri Tartar (78) ile torunu Salih Tartar (19) öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:40
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        Devrilen otomobildeki dede ve torunu öldü
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        ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki Sabri Tartar (78) ile torunu Salih Tartar (19) öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Akmezra köyü mevkisinde meydana geldi. G.T.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GR 8797 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada Sabri Tartar ile torunu Salih Tartar hayatını kaybetti, G.T. ile N.T. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dede ile torunun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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