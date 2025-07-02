Devrilen otomobildeki dede ve torunu öldü

ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki Sabri Tartar (78) ile torunu Salih Tartar (19) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Akmezra köyü mevkisinde meydana geldi. G.T.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GR 8797 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada Sabri Tartar ile torunu Salih Tartar hayatını kaybetti, G.T. ile N.T. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dede ile torunun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.