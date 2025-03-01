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        Elazığ'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor

        İSMAİL ŞEN - Çetin kış koşullarının yaşandığı Elazığ'ın zorlu coğrafyasında görev alan karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını gece gündüz demeden yürüttükleri çalışmayla ulaşıma açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:14
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        Elazığ'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor
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        İSMAİL ŞEN - Çetin kış koşullarının yaşandığı Elazığ'ın zorlu coğrafyasında görev alan karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını gece gündüz demeden yürüttükleri çalışmayla ulaşıma açıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kentte aralık ayının son haftasında başlayan, ocak ve şubat aylarında da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 540 köy yolunda mesai mefhumu gözetmeksizin mücadele yürütüyor.

        Ekipler, rakımın 1067 ile 2517 metre arasında değiştiği, yer yer kar yağışı ve tipinin etkisiyle kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için özveriyle çalışıyor.

        Köylerde yaşayanların mağdur olmamaları için gece gündüz demeden çaba sarf eden ekipler, bazen günler süren mesai sonrası yolları ulaşıma açıyor.

        Kimi zaman kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin kimi zaman hasta almaya giden sağlık ekibinin imdadına yetişen İl Özel İdaresi ekipleri, kar bereketinin çileye dönüşmemesi için 7 gün 24 saat hizmet sunuyor.

        - "Köylerimizin yolunu ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde açtı"

        Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ülke genelinde etkili olan kar yağışının Elazığ'da da yoğun şekilde etkisini gösterdiğini belirtti.

        Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sorunsuz ve güvenli kış sezonu geçirmesi için ekiplerin fedakarca karla mücadele çalışması yürüttüğünü ifade eden Hatipoğlu, etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlara ulaşma anlamında İl Özel İdaresi ekiplerinin olağanüstü fedakarlık gösterdiklerini kaydetti.

        Kar sezonu süresince İl Özel İdaresinin 97 araç ve 120 personelle neredeyse 7 gün 24 saat köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımını sağlamak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Ekiplerimiz, oldukça titiz ve özverili bir çalışmayla çok hızlı bir şekilde kapalı yollarımıza müdahale etti. Elektrik arızaları için araziye çıkması gereken ekiplerimizin, hastaya ulaşması gereken sağlık ekiplerimizin güzergahlarını hızla temizlediler. Bu yapılan çalışmaları bizzat yerinde gördüm, arkadaşları ziyaret ettim, onların fedakarca, olağanüstü zor şartlar altındaki çalışmalarına şahitlik ettim. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Kar sezonu boyunca 12 bin 398 kilometre ulaşım ağındaki köylerimizin yolunu ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde açtı."

        Hatipoğlu, bu yıl bereketiyle yağan karın tarım üreticilerinin de yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Her şeyden önce kar bizim inanışımızda rahmettir. Su kaynaklarımızı zenginleştiren ki biz Yukarı Fırat Havzası'nda bulunan bir il olarak aynı zamanda ülkemizin en büyük enerji depolarına sahiplik ediyoruz. Keban, Karakaya Barajı ve üst havzada bulunan barajlarda doluluğun artmasını diliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde tam doluluğa ulaşırız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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