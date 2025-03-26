Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor

Elazığ'da Türk Kızılay ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yardımlarla gönüllere dokunuyor.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi kentte ramazan boyunca 2 bin 500 aileye gıda kolisi, 2 bin 500 aileye 3'er bin lira nakdi yardım ve 5 bin kişiye de giysi desteği sunuyor.

Nakdi ve ayni yardımların yanı sıra ramazan ayında aileleri ve yaşlıları da evlerinde ziyaret eden Kızılay gönüllüleri kurum tarafından temin edilen malzemelerle yemekler hazırlayarak kurdukları sofralarda birlikte iftar yapıyor.

Türk Kızılay ekipleri ayrıca iftara yetişemeyen yaya ve sürücülere yolda su, hurma ve kek, camilerde ise teravih namazı sonrası çay ikramında bulunuyor.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, bolluk, bereket ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destekler sunduklarını belirtti.

"Ramazanda hayırseverlerin artan bağışları sayısız iyiliğe kapı aralıyor." diyen Kızılkaya, ramazan boyunca 2 bin 500 aileye gıda kolisi, 2 bin 500 aileye 3'er bin lira nakdi yardım ve 5 bin kişiye de giysi desteği sunmuş olacaklarını söyledi.