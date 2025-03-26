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        Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor

        Elazığ'da Türk Kızılay ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yardımlarla gönüllere dokunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:10
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        Elazığ'da Türk Kızılayın ramazan yardımları binlerce kişiye ulaşıyor
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        Elazığ'da Türk Kızılay ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yardımlarla gönüllere dokunuyor.

        Türk Kızılay Elazığ Şubesi kentte ramazan boyunca 2 bin 500 aileye gıda kolisi, 2 bin 500 aileye 3'er bin lira nakdi yardım ve 5 bin kişiye de giysi desteği sunuyor.

        Nakdi ve ayni yardımların yanı sıra ramazan ayında aileleri ve yaşlıları da evlerinde ziyaret eden Kızılay gönüllüleri kurum tarafından temin edilen malzemelerle yemekler hazırlayarak kurdukları sofralarda birlikte iftar yapıyor.

        Türk Kızılay ekipleri ayrıca iftara yetişemeyen yaya ve sürücülere yolda su, hurma ve kek, camilerde ise teravih namazı sonrası çay ikramında bulunuyor.

        Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, bolluk, bereket ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destekler sunduklarını belirtti.

        "Ramazanda hayırseverlerin artan bağışları sayısız iyiliğe kapı aralıyor." diyen Kızılkaya, ramazan boyunca 2 bin 500 aileye gıda kolisi, 2 bin 500 aileye 3'er bin lira nakdi yardım ve 5 bin kişiye de giysi desteği sunmuş olacaklarını söyledi.

        Bu yardım faaliyetlerini gönüllü gençlerle birlikte yürüttüklerini ifade eden Kızılkaya, "Yaşlılarımızla, yetim çocukları bulunan ailelerimizle birlikte iftar yaptık. Cami cemaatlerine teravih namazından sonra camilerde çay ve kahve ikramında bulunduk. İftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Türk Kızılay olarak bulduğumuz her fırsatta ve her vesileyle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalıştığımız gibi toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını artırmaya yönelik de faaliyetlere önem verdik." dedi.

        Kızılkaya, Türk Kızılay gönüllüleriyle bayramlar ve kandiller gibi özel gün ve gecelerde de vatandaşlara yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Kadir Gecesi'nde de şehrin birçok noktasındaki camilerde gönüllülerle ve yönetim kurulu ile vatandaşların yanında olacaklarını, onlara ikramlarda bulunacaklarını anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Türk Kızılay olarak insanların yanında sadece maddi olarak değil, manevi olarak da bulunup ramazan ayını dolu dolu geçirmek, gönüllere dokunmak istiyoruz. Bu anlamda gönüllerimiz, kadın kollarımız ve yönetim kurulumuzla beraber ciddi emek sarf ediyoruz. Tüm bu çalışmalara katkı sunan başta gönüllülerimiz ve bağışçılarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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