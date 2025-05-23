Fırat Kalkınma Ajansınca Ağın'da kurulan hububat eleme tesislerinde incelemede bulunuldu

Belediye Başkanı Çakar ziyaretlerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Budancamanak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Mustafa Selim Özatay ve Fırat Kalkınma Ajansında uzman Erencan Saraç tesisi ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

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