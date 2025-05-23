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        Fırat Kalkınma Ajansınca Ağın'da kurulan hububat eleme tesislerinde incelemede bulunuldu

        Fırat Kalkınma Ajansı tarafından "Tohum İşlesin Verim Artsın Projesi" kapsamında Ağın'da kurulan hububat eleme tesislerinde inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:40
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        Fırat Kalkınma Ajansınca Ağın'da kurulan hububat eleme tesislerinde incelemede bulunuldu
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        Fırat Kalkınma Ajansı tarafından "Tohum İşlesin Verim Artsın Projesi" kapsamında Ağın'da kurulan hububat eleme tesislerinde inceleme yapıldı.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Mustafa Selim Özatay ve Fırat Kalkınma Ajansında uzman Erencan Saraç tesisi ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

        Belediye Başkanı Çakar ziyaretlerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Budancamanak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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