        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:08
        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde "masaj" adı altında "fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda işletme yetkilisi ve çalışanların olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

