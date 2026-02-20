Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde "masaj" adı altında "fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda işletme yetkilisi ve çalışanların olduğu 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

