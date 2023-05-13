Elazığ milletvekili adayları kimler?

Elazığ milletvekili adayları isim listesi araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu kararına göre 13. Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralama ile Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluşuyor. Buna karşın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İşte 28. Dönem Elazığ milletvekili adayları tam liste...

14 Mayıs 2023 Elazığ Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız