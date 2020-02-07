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HaberlerFutbol

Elazığspor ligden çekildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'un, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı ligden çekilme talebi kabul edildi

TFF 1. Lig

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, tesisleri kullanılamaz hale gelen ve sahasını depremzedelere tahsis eden TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un mücadele eden Elazığspor, TFF'ye başvurarak, depremden olumsuz etkilendikleri belirterek, ligden çekilme talebinde bulundu. 

Elazığspor tarafından TFF'ye gönderilen yazıda, Elazığ depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig´de sportif faaliyetlerine devam etmesi talep edildi. 

Talebin ardından TFF tarafından yapılan incelemelerin ardından Elazığspor'un ligden çekilme talebinin kabul edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü´nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig´de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu´nun 6 Şubat 2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir" denildi.

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