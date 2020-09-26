Geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen ve Serik Belediyespor maçında bu sezon takımının başında ilk maçına çıkan 2. Lig ekibi Elazığspor’un Teknik Direktörü Levent Eriş, maç sonu görevinden ayrıldığını açıkladı. Kimseye bir kırgınlığı olmadığını ve istifa kararını başkan Selçuk Öztürk’e bildirdiğini kaydeden Eriş, Elazığspor’a bundan sonraki maçları için başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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