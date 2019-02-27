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İnsanoğlu giydiği veya çıkardığı yeni aldığı elbiseleri giyerken okuyabilecek bazı dualar vardır. Yeni alınan elbiseyi mümkünse ilk defa üzerine giyeceği vakit, okunacak dua ve anlamını sizler için derledik. İşte, elbiseyi giyerken ve çıkarırken okunacak dualar...
ELBİSE GİYERKEN OKUNACAK DUA
اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَقُوَّةٍ
"Bana bu (elbiseyi) giydiren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet harcamaksızın beni onunla rızıklandıran Allah’a hamd olsun."
YENİ ELBİSE GİYERKAN OKUNACAK DUA
اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ
"Allahım! Hamd sanadır. Bunu bana sen giydirdin. Onun ve yapılış gâyesinin hayırlı olmasını senden dilerim. Onun ve yapılış gâyesinin şerrinden de sana sığınırım."
ELBİSE ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA
بِسْمِ اللهِ.
"Allah’ın adıyla (çıkarırım)."
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