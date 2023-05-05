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İkinci depremin merkezi Elbistan'da köy evlerinin yapımına başlandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem felaketinin ardından kırsal mahallelerde yapımına başlanan köy evlerinin temelleri yükseliyor

Depremin ardından Elbistan'da köy evlerinin yapımına başlandı - Güncel haberler
İHA

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinin merkezinde yıkılan evler için Karaelbistan Mahallesi'nde ilk etapta yapımına başlanan bin 452 kalıcı konutun inşası tüm hızıyla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremin büyük yıkıma yol açtığı kırsal mahallelerde de yöre mimarisi ve vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak köy evleri de inşa ediyor. Köy evlerinin yapımına başlanan kırsal mahallelerden biri de Akbayır oldu.

Elbistan'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Akbayır'da da deprem büyük yıkıma yol açtı. 350 haneli mahalledeki evlerden 45'i enkaza döndü. Ağır hasarlı yapılarla birlikte Akbayır'da 130'a yakın ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle halkının 85'i, TOKİ tarafından yapılacak köy konutları için talepte bulundu.

Mahallede ilk etapta 54 konutun yapımı için ihale düzenlendi. Yüklenici firma, mahallenin mevcut yerinin yaklaşık 2 kilometre batısındaki alanda köy evlerinin yapımına başladı. Çok sayıda işçi, depremzede vatandaşların yeni yuvalarını belirlenen sürede bitirip teslim etmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Akbayır Mahallesi Muhtarı Mehmet Sönmez, mahallede can kayıpları da yaşadıklarını hatırlatarak, yıkılan ve ağır hasarlı olan 130 evin yerine yenilerinin yapımına başlanmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Sönmez, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mahallemizde köy evlerinin yapımı sürüyor. İlk etapta 54 köy evi inşa edilecek. Şu an çok hızlı bir çalışma var. Toplamda 85 mahalle sakinimiz talepte bulunmuştu. Konutlar, mevcut yerleşim alanından farklı bir yere yapılıyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Çok güzel proje hazırlanmış. Mahalle halkımız, bundan sonra güvenli ve daha modern evlerinde yaşayacakları günü bekliyor" dedi.

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