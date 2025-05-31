Elçin Sangu: Beni merak etmeyin

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Yeniköy'de gerçekleşen bir etkinliğe katılan Elçin Sangu, geçtiğimiz hafta hakkında çıkan hastalık söylentileri hakkında konuştu. Sangu; "Dolandırıcılık sitesinde yapılan yapay zekâ videosu, bir TV kanalına taşınınca olay ciddiye binmiş gibi oldu ama merak etmeyin, herhangi bir sağlık sorunum yok. Ailem, bu durumun böyle olmadığını bilmesine rağmen bir televizyon kanalında yayınlanınca panik olmuş. Çok sağlıklıyım çok şükür" diye konuştu.