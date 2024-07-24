Elçin Sangu: Dünya gözüyle Massive Attack
Elçin Sangu, İngiltere, Bristol çıkışlı müzik grubu Massive Attack'ın İstanbul'da verdiği konseri seyretti
Giriş: 24.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:41
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Ünlü oyuncu Elçin Sangu, yaklaşık 10 yıl sonra tekrardan Türkiye'ye gelen Massive Attack adlı İngiliz müzik grubunun konserine gitti.
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38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından dün geceki konserle ilgili paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.
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Elçin Sangu; "Dünya gözüyle Massive Attack... Burada dursunlar" başlığıyla o fotoğraflarını yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram
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