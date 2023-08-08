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"SEVGİLİMİN ZEKÂSINA HAYRANIM"

Elçin Sangu bir röportajında erkek arkadaşı Yunus Özdiken ile ilgili olarak şunları söylemişti: Erkek arkadaşımın zekâsına hayranım. Çok güzel bir üniversitede siyasal bilimler okumuş, master’ını yapmış. O da İzmirli ama İstanbul’da tanıştık. Her şeyden önce sıkıcı bir adam değil, komedi unsurları hayatının içinde hep var. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmeme sebep oluyor.