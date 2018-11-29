Ekranların yepyeni ve iddialı dizisi Çarpışma artık başladı. Dizi oyuncuları da en çok merak edilenler arasına girdi. Oyuncu kadrosundaki Elçin Sangu ismi de merak ediliyor. Peki Elçin Sangu kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU) DİZİ ROLÜ

Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep’in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip’le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

ELÇİN SANGU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985’te İzmir’de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, "Aşk Kaç Beden Giyer”, "Bir Aşk Hikayesi", "Kurt Seyit ve Şura", "Sevdam Alabora" dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 - 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; "Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri", "Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri", "MGD 22. Altın Objektif Ödülleri" ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi

Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır.

2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan "Yaşamayanlar" projesinde "Mia" karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.

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