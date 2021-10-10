Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Biyografi
ABONE OL

Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu boyu ne, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler

FOX TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları'nda canlandırdığı Ceyda karakteriyle ekranlara geri dönen Elçin Sangu araştırılıyor. Yeni rolü için saçlarını sarıya boyatan Elçin Sangu sosyal medyada gündem oldu. Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu boyu ne, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu boyu ne, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Elçin Sangu sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte Elçin Sanu hakkında merak edilenler...

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de düyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu ve manken Elçin Sangu Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okumasına rağmen kariyerini oyunculuk üzerine kurdu.

instagram

Kariyerindeki büyük çıkışı Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Defne rolüyle yapan Elçin Sangu, bu performansıyla üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi.

ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Çerkes asıllı ve 1,69 boyunda olan Elçin Sangu, Yunus Özdiken ile birliktedir.

instagram

ELÇİN SANGU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Filmleri
Yıl Başlık Rolü Notlar Yönetmen
2017 Mutluluk Zamanı Ada Atabey Başrol Oyuncusu Mert Baykal
2020 9 Kere Leyla Nergis Çebeci Başrol Oyuncusu Ezel Akay

Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal Bölüm
2011-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Jale Yardımcı Oyuncusu Kanal D 120 Bölüm
2012-2013 Avrupa Avrupa Burcu Güneş Yardımcı Oyuncusu TRT 1 91 Bölüm
2013 Her Sevda Bir Veda Filiz Karadağ / Dilara Bahadır Başrol Oyuncusu Show TV 10 Bölüm
2013-2014 Bir Aşk Hikâyesi Eda Noyan Başrol Oyuncusu FOX TV 36 Bölüm
2014 Kurt Seyit ve Şura Ayla Baronez Kamilof Başrol Oyuncusu Star TV 21 Bölüm
2015 Sevdam Alabora Sevda Sezin Arcaoğlu Başrol Oyuncusu Atv 17 Bölüm
2015-2017 Kiralık Aşk Defne Topal İplikçi Başrol Oyuncusu Star TV 69 Bölüm
2018-2019 Çarpışma Zeynep Tunç Adalı / Cehvar Başrol Oyuncusu Show TV 24 Bölüm
2020 İyi Günde Kötü Günde Leyla Korludağ Karasu Başrol Oyuncusu Star TV 6 Bölüm
2021-günümüz Yalancı ve Mumları Doktor Ceyda Başrol Oyuncusu FOX TV 1- Bölüm
İnternet
Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal Bölüm
2018 Yaşamayanlar Mira Beylice Başrol Oyuncusu Blu TV 8 Bölüm
2022 Uysallar Beren Dikkaya Başrol Oyuncusu Netflix 12 Bölüm

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nihal Yalçın nereli? Nihal Yalçın kimdir, sevgili kim? İşte filmleri ve dizileri
BİYOGRAFİ Nihal Yalçın kimdir?
Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Almanya'yı ayağı kaldıran Türk kızı Zeynep Avcı biyografisi
BİYOGRAFİ Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında, şarkılar ne? Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti
BİYOGRAFİ Ece Ronay kimdir?
Almanya O Ses'te jüriyi büyüleyen Zeynep Avcı kimdir? Voice of Germany damga vuran Zeynep Avcı hakkında
BİYOGRAFİ Voice of Germany damga vuran Zeynep Avcı kimdir?
Dmitry Muratov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Barış Ödülünü kazanan Dmitry Muratov hakkında
BİYOGRAFİ Dmitry Muratov kimdir, kaç yaşında, nereli?
Nobel Barış Ödülünü kazanan Maria Ressa kimdir, kaç yaşında, nereli? Maria Ressa'nın biyografisi
BİYOGRAFİ Maria Ressa kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli? İdo Tatlıses'le evlenmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli'nin biyogr
BİYOGRAFİ Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli?
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kimdir? Mehmet Sekmen nereli, kaç yaşında?
BİYOGRAFİ Mehmet Sekmen kimdir?
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Abdulrazak Gurnah kimdir?
BİYOGRAFİ Nobel ödülü alan Abdulrazak Gurnah kimdir?
Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Erbil'le mesajlarını ifşa eden Ece Ronay hakkında bilgiler
BİYOGRAFİ Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, nereli?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.