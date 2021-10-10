Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Elçin Sangu sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte Elçin Sanu hakkında merak edilenler...
ELÇİN SANGU KİMDİR?
Elçin Sangu 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de düyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu ve manken Elçin Sangu Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okumasına rağmen kariyerini oyunculuk üzerine kurdu.
Kariyerindeki büyük çıkışı Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Defne rolüyle yapan Elçin Sangu, bu performansıyla üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi.
ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ KİM?
Çerkes asıllı ve 1,69 boyunda olan Elçin Sangu, Yunus Özdiken ile birliktedir.
ELÇİN SANGU DİZİLERİ VE FİLMLERİ
|Filmleri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|Yönetmen
|2017
|Mutluluk Zamanı
|Ada Atabey
|Başrol Oyuncusu
|Mert Baykal
|2020
|9 Kere Leyla
|Nergis Çebeci
|Başrol Oyuncusu
|Ezel Akay
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|Kanal
|Bölüm
|2011-2012
|Öyle Bir Geçer Zaman ki
|Jale
|Yardımcı Oyuncusu
|Kanal D
|120 Bölüm
|2012-2013
|Avrupa Avrupa
|Burcu Güneş
|Yardımcı Oyuncusu
|TRT 1
|91 Bölüm
|2013
|Her Sevda Bir Veda
|Filiz Karadağ / Dilara Bahadır
|Başrol Oyuncusu
|Show TV
|10 Bölüm
|2013-2014
|Bir Aşk Hikâyesi
|Eda Noyan
|Başrol Oyuncusu
|FOX TV
|36 Bölüm
|2014
|Kurt Seyit ve Şura
|Ayla Baronez Kamilof
|Başrol Oyuncusu
|Star TV
|21 Bölüm
|2015
|Sevdam Alabora
|Sevda Sezin Arcaoğlu
|Başrol Oyuncusu
|Atv
|17 Bölüm
|2015-2017
|Kiralık Aşk
|Defne Topal İplikçi
|Başrol Oyuncusu
|Star TV
|69 Bölüm
|2018-2019
|Çarpışma
|Zeynep Tunç Adalı / Cehvar
|Başrol Oyuncusu
|Show TV
|24 Bölüm
|2020
|İyi Günde Kötü Günde
|Leyla Korludağ Karasu
|Başrol Oyuncusu
|Star TV
|6 Bölüm
|2021-günümüz
|Yalancı ve Mumları
|Doktor Ceyda
|Başrol Oyuncusu
|FOX TV
|1- Bölüm
|İnternet
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|Kanal
|Bölüm
|2018
|Yaşamayanlar
|Mira Beylice
|Başrol Oyuncusu
|Blu TV
|8 Bölüm
|2022
|Uysallar
|Beren Dikkaya
|Başrol Oyuncusu
|Netflix
|12 Bölüm
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