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        Haberler Gündem Çevre Elektriğini kendi üretecek tesiste test aşaması | Son dakika haberleri

        Giresun'da elektriğini kendi üretecek tesiste test aşamasına geçildi

        Giresun'da uygulanan Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde test aşamasına geçildi. Son sistem teknolojisi ve bazı yönleriyle Türkiye'de ilk olacak olan tesis aynı zamanda elektriğini kendisi üretecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:19
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        Elektriğini kendi üretecek tesiste test aşaması
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        Giresun'da uygulanan Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde sona yaklaşıldı. Yüzde 77'si Avrupa Birliği, yüzde 9'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 14'ü ise Giresun Belediyesi'nce karşılanan ve test aşamasına geçilen 22 milyon avro bedelli proje tamamlanmak üzere.

        Proje kapsamında Batlama yolu girişinde inşa edilen tesis son sistem teknolojisi ve bazı yönleriyle Türkiye'de ilk olacak. Tesis aynı zamanda elektriğini kendisi üretecek.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin en büyük sorunlarından birinin çözüme kavuşmak üzere olduğunu belirtti. Tesisin şehrin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağını ve temiz bir çevrenin oluşmasına sağlayacağını aktaran Köse, "Aynı zamanda bu tesisimizle birlikte plajımıza mavi bayrak almaya da hak kazanacağız ve bu bayrağı da plajımıza gururla asacağız. Projenin şehrimize ve bölgemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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