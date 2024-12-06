Elektriğini kendi üretecek tesiste test aşaması

Giresun'da uygulanan Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde sona yaklaşıldı. Yüzde 77'si Avrupa Birliği, yüzde 9'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 14'ü ise Giresun Belediyesi'nce karşılanan ve test aşamasına geçilen 22 milyon avro bedelli proje tamamlanmak üzere.

Proje kapsamında Batlama yolu girişinde inşa edilen tesis son sistem teknolojisi ve bazı yönleriyle Türkiye'de ilk olacak. Tesis aynı zamanda elektriğini kendisi üretecek.