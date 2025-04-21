Elektrik faturalarında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Artık her tüketiciye sunulan devlet desteği, belirli koşullara bağlandı. Aylık tüketimi belirlenen sınırı aşan kullanıcılar, elektrik bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olacak. Ancak bu sınırın altında kalan vatandaşlar, önceki gibi devlet desteğinden faydalanmaya devam edecek. Yeni sisteme göre, destek miktarı faturada ayrı bir kalem olarak gösterilecek. İşte, elektrik faturalarında geçerli olan yeni sistemin ayrıntıları…