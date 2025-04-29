Elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin sistem değişti. Artık tüm vatandaşlara eşit şekilde sunulan destek, belirlenen tüketim sınırına göre uygulanacak. Konut aboneleri için aylık 417 kilovatsaatin üzerindeki elektrik kullanımlarında, faturanın tamamı tüketiciye ait olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, faturalarda devletin sağladığı destek miktarı da ayrı bir kalem olarak yer alacak. Bu sayede vatandaşlar hem devletten ne kadar destek aldığını hem de gerçek ödeme tutarını şeffaf şekilde görebilecek. İşte, konut ve iş yerlerini kapsayan yeni elektrik faturası sistemiyle ilgili tüm ayrıntılar…