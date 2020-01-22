Elektrikler ne zaman gelecek? sorusu bugün kesinti yaşanan bölgelerdeki vatandaşlar tarafından soruluyor. Bugün Bağcılar, Fatih, Arnavutköy, Sarıyer, Beylikdüzü, Çatalca, Şişli, Bayrampaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Avcılar, Sultabgazi, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Bahçelievler ilçelerinin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi meydana gelecek. BEDAŞ elektrik kesintisi listesinde, kesintilerle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıntlar haberimizde.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ - 22 OCAK
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885.,888.,889.,890.,OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 864.,865.,866.,867.,870.,871.,872.,873.,874.,875.,OSMAN GAZİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309862)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168.,176.,178.,220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220.,262.,264.,265.,271.,273.,274.,276.,277.,278.,279.,281.,282.,283.,284.,285.,287.,288.,289.,290.,291.,292.,293.,294.,296.,297.,304.,305.,306.,307.,308.,309.,310.,311.,335.,HOCA AHMET YESEVİ,MEVLANA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309868)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA,AYIK,AYIK FIRIN,BAŞVEKİL,BESTEKÂR RAHMİBEY,BESTEKÂR ŞEKERCİ CEMİLBEY,BÜYÜK SARAY MEYDANI,CAMİ,DENİZ ABDAL CAMİİ,DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ,DERVİŞPAŞA,GASPIRALI,GÜNAYDIN,HACAMATÇI,HACAMATÇI ÇIKMAZI,HACI CAFER,HACI ZİHNİ EFENDİ,HADİ HÜN,KAŞGARLI MAHMUT,KAŞIKÇI MEKTEBİ,KERPİÇHANE,KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA,NECİP ASIM,SAÇAKLI TÜRBE,SECCADECİ,SECCADECİ ÇIKMAZI,TURGUT ÖZAL MİLLET,VELET ÇELEBİ,ÇITAK,ÇİÇEK BOSTANI,İBRAHİM ÇAVUŞ,İMAM FERDİ,ŞAİR MEHMET EMİN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309759)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÜLPERİ,KAMER,KOCA YUSUF, MUHTAR, SULTANDAĞI, SÜREYYAPAŞA, ŞİİR sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / MAVİGÖL mah AKŞİT,ASALET,ERTUĞRULGAZİ,EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN,HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN,HÜKÜMDAR,KIRAN,KOCA YUSUF,MODERN,PEKER,SAADET,YEŞİL YALI,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315163)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL,PANAYIR,POSTA YOLU,POSTA YOLU ARKASI sk / REŞİTPAŞA mah BALLI ÇIKMAZI,BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,CENGİZ TOPEL,GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ,HACI,HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI,KARANFİL,MUHTARLAR,POSTA YOLU,ÇÖREKOTU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314906)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI,ATABEY,AĞAÇLI BOSTAN,BARUT,CEVHER ÇIKMAZI,DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,DURSUN FAKİH,GAZİ HASAN PAŞA,HACI MAHMUT EFENDİ,HARİKA ÇIKMAZI,HİSAR,KORU FISTIKLI BAĞLAR,KUDRETULLAH EFENDİ,MEVSİM,ORTA ÇEŞME,REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ÜÇTUĞLU,ŞAHİNCİ,ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314907)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220.,240.,BAHADIR,HÜRRİYET,YURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314353)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ASKER,ATÖLYE,AYAZMA,BAYRAK,BESİM,BEY,BEŞİR ÇIKMAZI,ELBASAN,GÖLYAKA ÇIKMAZI,GÖNEN ÇIKMAZI,GÜLAY ÇIKMAZI,GÜLBERK ÇIKMAZI,GÜLBEYAZ ÇIKMAZI,GÜLCAN ÇIKMAZI,GÜLEÇ ÇIKMAZI,GÜLHANE,GÜLNİHAL ÇIKMAZI,KADIKÖY,KARADAYI,KOOPERATİF,KÜTÜPHANE,OVAYENİCE ELBASAN YOLU,SELANİK,SEYFİ DEMİRSOY,SOĞUKÇEŞME,TÜRKAN ÇIKMAZI,TÜRKER,YAR ÇIKMAZI,İNCEĞİZ,İNCİRLİ,ŞELALE sk / KALFA mah HOŞNUT ÇIKMAZI sk / OKLALI mah ÖZELLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315184)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜYÜKDERE,PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL,İSTİKLAL sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315283)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN,AKŞEMSETTİN,AVASKÖY YOLU,KÖY ÇIKMAZI,RİZE,TRABZON sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314107)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1036. sk / İNÖNÜ mah 354.,355.,356.,410.,MEHMET AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314224)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah MİMOZA,ŞEBBOY sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314412)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN,AKINCILAR ARALIĞI,AKINCILARBAYIRI,BUĞDAY ÇIKMAZI,COŞKUNLAR,FİDE,KIRBAÇ,KURUÇEŞME ÇIKMAZI,MERDİVEN,MUHTAR ABDULLAH,MUHTAR ALİ RIZA,MUHTAR HÜSEYİN,MUHTAR NURETTİN,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,ÇEŞMEÇINAR,ÇINARLIÇEŞME,ÖZEFE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315266)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI,NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ,FİRUZKÖY BULVARI,KARADUT,MEKTEP,TOKER KARDEŞLER,URAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314354)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258.,1317.,1335.,1336.,1337.,1338.,1338/1.,1339.,1340.,1340/1.,1341.,1351.,1352.,MİLLET,OKUL,İSMETPAŞA sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314940)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562.,563.,564.,567.,568.,568/1.,568/2.,568/3.,568/5.,569/1.,648/2. sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314943)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1279.,1280.,1286.,1287. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314990)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN,G-10,G-12,G-13,G-14,G-2,G-660,G-661,G-662,G-665,G-678 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315284)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312. sk 09:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314348)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003.,1022.,1026. sk / ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk ŞEHİT HAKAN YILMAZ SOKAĞI, 1006 SOKAK 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315765)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR,CAMBAZ,FETİH,OSMAN GÖZLER,OĞUZ,PETEK,PETUNYA,SİPER ÇIKMAZI,VEZİR FERHATPAŞA,YAMAÇ ÇIKMAZI,ŞEHİT NABİH ÖZKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316887)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN,KITA,MENEKŞE,ŞAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316963)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN,BURCU,DİREK,EGE,KORU,LİSE,MEKTEP,MEZBAHA,NAGİHAN,SADABAD,SARDUNYA,TABYA,TOPATAN,UFUK,VARNA,YENİÇARŞI,ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY,NAR ÇİÇEĞİ,OSMANPAŞA,SÜMBÜL,TABYA,TAHİR,ÇOBANÇEŞME,ÇİLEKLİ,ÖZEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316453)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN,AKDEMİR,AKGÜLLÜ,AKMAN,AKİK,ALAYBEY,ATAKÇİL,ATİYE,AYNUR,AYTAÇ,AYŞİN,AZİMET,AĞRI,BAHÇELER,BAYRAKTEPE,BERGÜZAR,BERKAY,BEYLİK,BEŞER,BİLİM,BİNNAZ,DOĞANCILAR,DOĞANDERE,DÜNÜR,ELYAF,ELZEM,ERAY,ERCAN,ERZİNCAN,ESKİ BEŞİKTAŞ,EZEL,FESTİVAL,GEBZELİ,GELİN,GÖRGÜLÜ,GÜLAY,GÜROL,GÜÇBİRLİĞİ,GÜĞÜMLÜ,HAVRAN,IŞIKLI,IŞIKLI ÇIKMAZI,IŞIL,KAFİYE,KAĞITHANE,KEHRİBAR,KUMLU,KUZULU,KÖSEDAĞ,NAME,NARLI,NURTAÇ,NİŞANE,OLGUN,RABAK,SEFA,SELMA,SELÇUK,SEVİLEN,SEĞMEN,SULH,SİMGE ÇIKMAZI,TESTİ,TONOZ,TOPRAKBASTI,TRANDAZ,TUNAHAN,TÜMLEÇ,UMERA,VEFA,YADİGAR,YALIN,YANKI,YELKEN,YEŞİLTEPE,YUMAK,YÜCEL,ZEMHERİ,ZEYTUNİ,ÇAMPARK,ÇATALLI,ÇATALLI ÇIKMAZI,ÇAYIR,ÇAĞLAR,ÇEVREM,ÇIKRIK,ÇİFTLİK,ÖZOĞUL,ÜSTAD,İCABET,İHYA,İKBAL,İLKNUR,İĞDELİBAHÇE,ŞENLİK,ŞEVKETPAŞA,ŞİFA sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317105)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,BAŞAK,ESER,GONCA,GÜL,KAFKAS,RUMELİ,TEPEÜSTÜ,ÇAĞRI sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317409)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,2.ATMACA,2.FİLİZ,4.NEŞE,AHİ,AYHAN,BAHÇEKÖY,DELEN,FATİH,TEVFİK EFENDİ,YILDIZ,ZÜMRÜT,ÇATAL ÇİFTLİK,ÇINAR,ÇİLEK,İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF,7.LALE,AYDINLIK,AYGÜL,BAHÇEKÖY,BEGONYA,BOZKURT,DAL,FIRAT,GÜMÜŞ,KARAÇAM,KEMER,MİHMANDAR,NİDA,SAFİR,SARE,TUNÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317867)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk / HAMİDİYE mah ARİFE,BAŞAK,BİLEK,ESER,GÜL,HİLAL,KAFKAS,OSMANGAZİ,SAFA,SARE,SÖYLER,YUNUS sk / MERKEZ mah MEKTEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317860)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA,1.ATA,1.ATEŞ,1.AY IŞIĞI,1.AYAZMA,1.AYDIN,1.CAN,1.CANAN,1.CEVİZ,1.CİHAN,1.DERYA,1.DİLEK,1.ERAY,1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.KALE,1.KEKLİK,1.KIRLANGIÇ,1.MARTI,1.MİMOZA,1.NEŞE,1.NİLÜFER,1.PINAR,1.SEDİR,1.TOMURCUK,1.YILDIZ,1.YILMAZ,1.ÇELİK,1.ŞEBNEM,10.GÜL,2.BÜLBÜL,2.EFE,2.KARDELEN,2.KARTAL,2.KAYIN,2.KAYNAK,2.SERÇE,2.SÖĞÜT,2.ÇAYIR,2.ŞEN,3.BAHÇE,3.GÜRGEN,3.IHLAMUR,3.KANARYA,3.KARANFİL,3.MEŞE,3.YAKUT,3.ZAMBAK,4.DEFNE,4.ÇINAR,4.ÇİMEN,5.MENEKŞE,5.SÜMBÜL,ALANCIK,ALTKÜME,ARDINÇ,AVŞA,AÇELYA,BELEDİYE,BENTLER,BORA,BURGAZ YOLU,BİRLEŞİK,CAMİİ,CEBECİ,CUMHURİYET,DARI,DEMET,DOLUNAY,DUMANLI YOL,DİŞBUDAK,EBRU,FİDAN,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKTÜRK,GÜVERCİN,HACI AHMET,HARMANLAR,HAYAL,HAYAT,HİLAL,ILGIN,IŞILDAR,KABAN,KADİFE,KEMER BOYU YOLU,KILINCI GÖL,KUMLUGEÇİT,KÖPRÜBAŞI,KİRAZLI YOLU,LALEZAR,LAVANTA,MELİSA,MEMBA,MERİÇ,MISIR,MİS,NAKIŞ,NAZLI,NEHİR,OKURLAR,OVA,OVACIK,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,PELİT,PIRLANTA,PLATO,PİRAMİT,RABİA,RUMELİ,SALKIM,SERA,SOYDAN,SÜVARİ,TAN,TELEKOM,TURKUAZ,TÜLAY,TÜRKMEN,YEŞİL VADİ YOLU,YOLCU,YUMAK,YÜCEL,YİĞİT,ÇALIŞKAN,ÇAM,ÇAMGÜZELİ,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÇOBANYILDIZI YOLU,ÜSTKÜME,İRİS,İSTANBUL,ŞİFA sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.HAYAT,1.HUZUR,1.KEKİK,1.KUMRU,1.LEYLAK,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,1.ÇAMLIK,2.ATMACA,2.CANAN,2.CEVİZ,2.DENİZ,2.FİLİZ,2.KESTANE,2.KÜLTÜR,3.YASEMİN,4.KANARYA,4.NEŞE,7.GÜL,ABDULHAMİT HAN,AHİ,ATA,AY,AYHAN,AYIŞIĞI,BAHÇEKÖY,CENDERE YOLU,DELEN,DERE,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,HAMİDİYE,IŞIK,KART 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317912)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.DOĞA,2.ÇAYIR,ARDINÇ,GÖKTÜRK,SOYDAN,ÇEŞMEBAŞI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317996)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah YURT sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317021)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA,AYTEKİN,EBRU,ERDİNÇ,FEDAİ,HİSAR,ONURLU,SİNEM,UFUK,VENÜS,ZİYA GÖKALP,İHSAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317022)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ULUBATLI HASAN sk / GÜRPINAR mah BAHÇEVAN,BELDİBİ,ERTUĞRUL,EVREN,GÜLDEM,HEYBETLİ,MİL,PEKMEZ,SERA,ÇAĞLA,ÇİZGİ,ÖMER SEYFETTİN,ŞEREF,ŞÜKRAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317020)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM,BEGÜM,BOSTAN,DENİZ,DUYGU,GÖKÇE,GÜNEŞ,IŞIL,MELİSA,MİMAR,SEBAT,ZİYA GÖKALP,ÖZKAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317023)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ,KOCASİNAN,KOCASİNAN 1.,KOCASİNAN 2.,KOCASİNAN 3.,KOCASİNAN 4.,KOCASİNAN 5.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5.,MEHMET AKİF ERSOY,MİTHATPAŞA 1,TEVFİK FİKRET sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316080)
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