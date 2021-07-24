Reuters

Elektrikli araç girişimi Rivian, 2.5 milyar dolarlık yeni bir yatırım turuna imza attığını duyurdu.

Kaliforniya merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, Rivian'ın yatırım turuna Amazon, Ford ve T.Rowe Price liderlik etti.

Elektrikli SUV ve pickup model geliştiren şirket, ABD'de ikinci üretim tesisi açmak istediğini de geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Yatırım hakkında konuşan Rivian CEO'su R.J. Scaringe, "Araç üretiminin başlangıcına yaklaşırken, ileriye bakmaya ve Rivian'ın bir sonraki büyüme aşamasına doğru ilerlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor. Bu fon akışı Rivian'ın yeni araç programlarını ölçeklendirmesine, yerel tesis ayak izimizi genişletmesine ve uluslararası ürün sunumunu hızlandırmasına olanak tanıyacak" dedi.

Bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarı ise 10.5 milyar doları bulan Rivian'ın, bu yıl içinde potansiyel bir halka arzda 50 milyar doların üzerinde bir değerleme hedeflediği belirtiliyor.

Rivian'ın Amazon ile işbirliği kapsamında, teslimat için kullanılacak elektrikli van geliştirme projesi de bulunuyor. Şirketin Ford ile de elektrikli araç platformu işbirliği devam ediyor.