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Sosyal ağ Twitter, platformunda otomobiller hakkında yapılan konuşmalarla ilgili rakamları açıkladı. Paylaşılan rakamlara göre yeni bir trend olarak, Twitter'daki insanlar elektrikli araçlarla ilgileniyor ve neredeyse yarısı satın almak istediklerini söylüyor.

Sosyal ağdan apılan açıklamaya göre tüketiciler, otomobil satın alımlarına ilişkin araştırmalarında, keşiflerinde, tartışmalarında ve nihayetinde karar verirken Twitter platformunu da etkin olarak kullanıyor.

8 AYDA 64 MİLYON TWEET ATILDI

Araştırmaya göre bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında, insanlar en son otomobil trendleri hakkında haberler ve görüşler paylaştıkça, dünya çapında otomobiller hakkında 64 milyondan fazla tweet atıldı. Bu rakam saatte 11 binden fazla tweet’e karşılık geliyor.

3’TE BİRİ KADIN

Tweet’lerin yüzde 47'si 35 yaşın altındakiler tarafından yazıldı. Ve çoğunluğu erkek iken, Twitter'da otomobil hakkında konuşanların neredeyse üçte birini kadınlar oluşturuyor.

EN ÇOK TESLA KONUŞULUYOR

Twitter’da en çok konuşulan otomobil markası Tesla olurken, onu Mercedes-Benz, BMW, Nissan ve Ford izledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ 20 MİLYON TWEET

Twitter, otomobil tutkunlarının elektrikli araçlar hakkında konuşması için de önemli bir platform haline geldi. Yalnızca bu yıl içinde (Ocak-Ağustos), en yeni elektrikli araç modelleri hakkında dünya çapında 20 milyondan fazla tweet atıldı.

EN BÜYÜK KAYGI ‘PİL ÖMRÜ’

Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD'deki Twitter kullanıcıları, çevre dostu olma (yüzde 51), düşük işletme maliyetleri (yüzde 33) ve düşük gürültü kirliliği (yüzde 24) açısından elektromobilitenin başlıca avantajlarını görüyor. Aynı ankette Twitter'daki kişiler, elektrikli bir araç satın alırken gördükleri temel dezavantajlar olarak “Pil Ömrü” (yüzde 50), “Satın Alma Maliyeti” (yüzde 45) ve “Menzil Kaygısı” (yüzde 42) olduğunu belirttiler.

Twitter platformunda yaklaşık her saniye bir kullanıcı (yüzde 49) bir elektrikli araç satın almanın "muhtemel" veya "çok muhtemel" olduğunu söylüyor. Karşılaştırıldığında, bu rakam Twitter'da olmayan ortalama bir internet kullanıcısı için sadece yüzde 33 olarak belirtiliyor.