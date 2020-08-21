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TOGG'un Çinli rakibi kiralık batarya ile fiyat kırdı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarında yer alan bataryaları kiralamaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Nio'nun otomobillerinin başlangıç fiyatı bu sayede 10 bin dolar kadar ucuzladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) rakipleri arasında yer alan Çinli üreticinin, Türkiye'nin otomobilinin bantlardan inmeye başladığı tarihlerde Avrupa pazarında faaliyete geçmesi bekleniyor

Nio
Yiğitcan Yıldız

Elektrikli otomobil rekabeti pandemiye rağmen tam gaz devam ediyor. Bu alanda son yıllarda büyük atılım yapan Çinli üreticilerden Nio, araçlarındaki bataryaları kiralama hizmeti başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Nio'nun elektrikli araçlarını satın almak isteyenler, araçtaki bataryayı satın almayarak kiralayabilecek.

Elektrikli otomobillerin en pahalı parçası olan bataryanın kiralanması ile, bu otomobillerin başlangıç fiyatının aşağı çekilmesi hedefleniyor.

Öyle ki, Nio'nun ES6 modelinin 49 bin 674 dolarlık fiyat etiketinin, araçtaki bataryayı satın almak yerine kiralanması halinde 39 bin 553 bin dolara düştüğü belirtiliyor.

Nio'nun, sürücülere bataryaları aylık kiralayacağı kaydedildi.

'DAHA ÇOK MÜŞTERİ ÇEKEBİLİRİZ'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nio CEO'su William Li, "Batarya kiralama seçeneği ile daha çok sürücünün içten yanmalı otomobiller yerine elektrikle çalışan otomobilleri tercih edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Nio'nun Çin genelinde 143 istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda Nio sahipleri şarj seviyesi düşük bataryalarını tam şarjlı bataryalar ile değiştirilebiliyor. Bu sayede, bataryaların şarj süresinin bir sorun olmaktan çıkması hedefleniyor.

Nio'nın söz konusu istasyonlardan önümüzdeki yıl 300 adet daha inşa etmesi planlanıyor.

2022'DE AVRUPA'DA

Öte yandan, küresel pazarlara girmek için gün sayan Nio'nun, 2022 yılında Avrupa pazarında faaliyete başlayabileceği de aktarıldı.

Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) rakipleri arasında yer alan Nio, Avrupa pazarı ile birlikte Türkiye'de araç satmaya başlar mı bilinmez.

Fakat, Çinli üreticinin attığı adımın elektrikli otomobillerin satın alma maliyetini aşağı çekmesi, aynı hamlenin diğer üreticiler tarafından da benimsenmesine yol açabilir.

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