Elektrikli battaniye gencin sonu oldu! 0:00 / 0:00

İHA

Gümüşhane'de elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangında yaralanan genç hayatını kaybetti.

Feci olay, İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşındaki Alperen Meydan, evlerinin alt katındaki odasına giderek elektrikli battaniyeyi açıp uykuya daldı. Bir süre sonra elektrikli battaniyeden kaynaklandığı değerlendirilen alevlerin arasında kalan genç, yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin odayı sarması üzerine genç kendisini dışarı attı.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İtfaiye erleri, sıcak nedeniyle iğne kısmı eriyerek sızma yapan mutfak tüpünü de patlamadan dışarıya çıkardı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Alperen Meydan ise, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEVK EDİLDİĞ TRABZON'DA KURTARILAMADI

Durumu ağır olan genç daha sonra Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi. Alperen Meydan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Meydan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.