Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Elektrikli otomobil: Apple'a Çin'den rakip çıktı!

Elektrikli otomobil pazarı günbegün genişliyor. Dünyaca ünlü teknoloji devleri sırayla pazarda birbirlerine rakip oluyor. ABD merkezli devi Apple'a elektrikli otomobil yarışında Çin'den rakip çıktı. İşte merak edilip araştırılan detaylar....

Elektrikli otomobil: Apple'a Çin'den rakip çıktı!

Elektrikli otomobil piyasası her geçen gün genişliyor. Bilişim devleri de peş peşe pazara girmeye hazırlanıyor. ABD merkezli bilişim devi Apple elektrikli otomobil üretilmesi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

XIAOMI, APPLE'A RAKİP OLDU

Apple'ın "Hazırlıklara başladık!" açıklaması sonrası Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'den geldi. Uluslararası haber ajansı Reuters, Apple'ın ardından Xiaomi'nin de elektrikli otomobil yapımı için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı projeyle ilgili Xiaomi'den resmi bir açıklama yapılmazken, üretimin Great Wall Motor Factory tesislerinde yapılacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Xiaomi Redmi Note 10 serisi tanıtıldı, işte özellikleri - Haberler
TEKNOLOJİNote serisine 108 MP'lik telefon
WhatsApp Web kullananlara müjde! Yıllardır beklenen özellik için düğmeye basıldı
TEKNOLOJİTelefonsuz "WhatsApp Web" dönemi
Türkiye ve ABD 48 saatlik siber güvenlik tatbikatında - Haberler
TEKNOLOJİ48 saatlik siber tatbikat!
'Bilgisayarınızın kamerasını kapatın!'- Haberler
TEKNOLOJİKameranızı kapatın!
İlk kez bir karadeliğin manyetik alanı görüntülendi! Gizem perdesi aralanıyor
TEKNOLOJİTarihte bir ilk: Karadelik gizemi çözülüyor
POCO F3 tanıtıldı! İşte performans canavarı POCO F3 özellikleri
TEKNOLOJİPOCO F3 tanıtıldı!
Kablosuz kulaklık serisine Huawei FreeBuds 4i'yi ekledi - Haberler
TEKNOLOJİRüzgarın sesini yapay zeka ile kesiyor
SON DAKİKA HABERLERİ! Instagram'ı kullanmadan önce iki kez düşünün!
TEKNOLOJİTam bir gammaz!
Formula 1 McLaren takımına Türk mühendislerden blockchain teknolojisi - Haberler
TEKNOLOJİFormula 1 efsanesine yerli teknoloji
1.8 milyar dolarlık patron dolandırıcılığı! Haberler
TEKNOLOJİ1.8 milyar dolarlık patron dolandırıcılığı