Elektrikli otomobil piyasası her geçen gün genişliyor. Bilişim devleri de peş peşe pazara girmeye hazırlanıyor. ABD merkezli bilişim devi Apple elektrikli otomobil üretilmesi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.
XIAOMI, APPLE'A RAKİP OLDU
Apple'ın "Hazırlıklara başladık!" açıklaması sonrası Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'den geldi. Uluslararası haber ajansı Reuters, Apple'ın ardından Xiaomi'nin de elektrikli otomobil yapımı için hazırlıklara başladığını duyurdu.
Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı projeyle ilgili Xiaomi'den resmi bir açıklama yapılmazken, üretimin Great Wall Motor Factory tesislerinde yapılacağı öğrenildi.
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