        Elektronik imza örgütü davasında 256 sanığa mahkumiyet kararı çıktı

        Elektronik imza örgütü davasında 256 sanığa mahkumiyet kararı çıktı

        Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen elektronik imza ve sahte diploma davasında örgüt lideri Ziya Kadiroğlu'na 116 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Toplam 256 sanık mahkum olurken, 15 tutuklunun cezaevinde kalmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 20:45 Güncelleme:
        Sahte diploma çetesine ceza yağdı

        Ankara’da kamu kurumlarının bilişim sistemlerine hukuka aykırı erişim sağlanarak sahte diploma ve elektronik imza düzenlendiği iddialarına ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada karar çıktı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “Elektronik İmza Suç Örgütü”nün Türk Ceza Kanunu’nun 220/2 maddesi kapsamında örgüt olarak kabul edilmesine hükmedildi.

        SORUŞTURMA 199 ŞÜPHELİYLE BAŞLADI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta 37’si tutuklu toplam 199 şüpheli hakkında; “kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme”, “veri değiştirme”, “5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na muhalefet”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kanunu’na muhalefet” suçlarından kamu davası açılmıştı.

        SAHTE DİPLOMA İDDİANAMESİ BİRLEŞTİRİLDİ

        Soruşturmanın devamında, 25 Kasım 2025 tarihinde sahte diploma olayına ilişkin 26’sı tutuklu 123 şüpheli hakkında daha birleştirme talepli iddianame düzenlendi. İddianamede örgüt lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu’nun; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “resmi belgede sahtecilik”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak”, “ÖSYM mevzuatına muhalefet” ve “bilişim sistemine hukuka aykırı müdahaleyle haksız çıkar sağlama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

        SAVCILIK 264 SANIK İÇİN CEZA İSTEDİ

        Davada 5 Mayıs 2026 tarihinde görülen celsede savcılık esas hakkındaki mütalaasını sunarak, örgüt lideri Ziya Kadiroğlu ile birlikte 14 örgüt üyesi dahil toplam 264 sanığın çeşitli suçlardan cezalandırılmasını, 22 sanığın ise beraatini talep etti. Mahkeme ara kararında sanık Ali Çiçekli’nin tutuklanmasına, 28 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        256 SANIĞA MAHKUMİYET KARARI

        Bugün görülen karar duruşmasında ise mahkeme, örgüt lideri Ziya Kadiroğlu’nu toplam 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargılanan 285 sanıktan 256’sı hakkında mahkumiyet, 29’u hakkında ise beraat kararı verildi.

        15 TUTUKLUNUN CEZAEVİNDE KALMASINA KARAR VERİLDİ

        Dosya kapsamında tutuklu bulunan 29 sanıktan örgüt lideri Kadiroğlu ile birlikte toplam 15 kişinin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, 14 sanığın tahliyesine karar verildi. Tutuksuz yargılanan örgüt üyeleri İbrahim Akyüz ve Halil Erkoç ile örgüt üyesi olmadığı belirtilen Okay Göbeloğlu hakkında ise duruşmada hazır bulunmamaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

