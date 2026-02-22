Canlı
Habertürk
Habertürk
        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Şubat Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 21 Şubat Cumartesi Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 00:31
        1

        Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Onur Alp eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşılaştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Şubat Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 3. ve 4. eleme adayları Can ve Eren oldu.

        Onur Alp ve Can Berkay koruma altına alınan isimler oldu.

        Bu sonuca göre Engin Can ve Eren eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Engincan olurken, ikinci eleme adayı Onur Alp oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Meryem oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
