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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oluyor...

MasterChef Türkiye eleme gecesinde izleyicileri ekran başına kilitliyor. Finale kısa bir süre kala MasterChef'te veda eden isim belirleniyor. MasterChef Türkiye'de oynanan eleme oyunu sonrası şefler tüm tabakları tadıp değerlendirecekler. İşte 18 Aralık 2022 Pazar bu akşam MasterChef'te elenen isim ve son bölümde yaşananlar haberimizde...

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  • ELEME GECESİ | MasterChef kim elendi? 18 Aralık 2022 MasterChef elenen isim kim oldu? Görkem, Tolga, Yağız, Ayaz mı?

    Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre boyunca yarışmacılar en başarılı yemeği yapmaya çalışacaklar. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oluyor. İşte 18 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...
  • ELEME GECESİ | MasterChef kim elendi? 18 Aralık 2022 MasterChef elenen isim kim oldu? Görkem, Tolga, Yağız, Ayaz mı?

     MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Tolga olurken üçüncü eleme adayı ise Ayaz oldu. MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Yağız oldu.
  • ELEME GECESİ | MasterChef kim elendi? 18 Aralık 2022 MasterChef elenen isim kim oldu? Görkem, Tolga, Yağız, Ayaz mı?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye'de elenen isim henüz belli olmadı. MasterChef'te veda eden yarışmacı açıklandığında haberimizde yer alacak. 
  • ELEME GECESİ | MasterChef kim elendi? 18 Aralık 2022 MasterChef elenen isim kim oldu? Görkem, Tolga, Yağız, Ayaz mı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın takımları belli oldu. Yeni haftanın takımları şu şekilde oldu:

     

    Mavi Takım 

    Yağız (Takım Kaptanı)

    Metin

    Kıvanç

    Burak Kaya
  • ELEME GECESİ | MasterChef kim elendi? 18 Aralık 2022 MasterChef elenen isim kim oldu? Görkem, Tolga, Yağız, Ayaz mı?

    Kırmızı Takım 

    Tolga (Takım Kaptanı)

    Görkem

    Ayaz
  • ELEME GECESİ | MasterChef kim elendi? 18 Aralık 2022 MasterChef elenen isim kim oldu? Görkem, Tolga, Yağız, Ayaz mı?

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