MasterChef'e eleme heyecanı: Veda eden isim kim oldu?
MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet edecekler. Haftanın son eleme adayı Tanya olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 24 Eylül 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...
MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları şimdiden başladı. İşte 24 Eylül 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu haftanın eleme adayları Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya oldu.
MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında oynanan oyunların ardından en başarısız tabak yapan yarışmaya veda edecek.
27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
23 EYLÜL MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASILDI?
Mavi takım
Ayaz (Kaptan)
Kıvanç
Tahsin
Hasan
Azize
Sergen
Barış
Tanya
Alican
Kırmızı takım
Kerem (Kaptan)
Barbaros
Esra
Dilara
Tolga
Batuhan
Sefa
Eda