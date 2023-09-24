Haberler Televizyon ELEME GECESİ | MasterChef kim elendi? 24 Eylül Pazar MasterChef hangi yarışmacı elendi, kim gitti? MasterChef yarışma sonuçları!

MasterChef'e eleme heyecanı: Veda eden isim kim oldu? MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet edecekler. Haftanın son eleme adayı Tanya olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 24 Eylül 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim... Habertürk Giriş: 24.09.2023 - 22:21 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:21 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları şimdiden başladı. İşte 24 Eylül 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

2 Şurada Paylaş!







HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Bu haftanın eleme adayları Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya oldu.