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        Haberler Televizyon ELEME POTASINA GİTTİ! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, Karadeniz mutfağına özgü 9 çeşit yemek (Kuymak, hamsikoli, ısırgan çorbası, kaygana, fasulye diblesi, siron, kaz tiridi, hamsi kuşu, pepeçura) yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı yeni bölümde takım oyununun kaybeden ekip bireysel dokunulmazlığı almak için tezgah başına geçti. İşte 3 Ekim Salı MasterChef haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 00:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:19
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        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ilk dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda etmişti. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan Karadeniz mutfağına özgü 9 çeşit yemek (Kuymak, hamsikoli, ısırgan çorbası, kaygana, fasulye diblesi, siron, kaz tiridi, hamsi kuşu, pepeçura) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 1. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu

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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Azize bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Azize ilk eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucu Cemre oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Barbaros - Kaptan

        Kıvanç

        Metin

        Tahsin

        Ayaz

        Tolga

        Esra

        Alican

        Barış

        Eda

        6

        Kırmızı Takım

        Kerem - Kaptan

        Hasan

        Eren

        Sergen

        Azize

        Dilara

        Cemre

        Batuhan

        Tanya

        7

        EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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