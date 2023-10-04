MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, Karadeniz mutfağına özgü 9 çeşit yemek (Kuymak, hamsikoli, ısırgan çorbası, kaygana, fasulye diblesi, siron, kaz tiridi, hamsi kuşu, pepeçura) yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı yeni bölümde takım oyununun kaybeden ekip bireysel dokunulmazlığı almak için tezgah başına geçti. İşte 3 Ekim Salı MasterChef haftanın eleme adayları...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ilk dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda etmişti. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan Karadeniz mutfağına özgü 9 çeşit yemek (Kuymak, hamsikoli, ısırgan çorbası, kaygana, fasulye diblesi, siron, kaz tiridi, hamsi kuşu, pepeçura) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 1. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Azize bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Azize ilk eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucu Cemre oldu.
MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Barbaros - Kaptan
Kıvanç
Metin
Tahsin
Ayaz
Tolga
Esra
Alican
Barış
Eda
Kırmızı Takım
Kerem - Kaptan
Hasan
Eren
Sergen
Azize
Dilara
Cemre
Batuhan
Tanya