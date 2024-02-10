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        Haberler Televizyon ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Şubat 2024 Survivor All Star haftanın eleme adayı kim oldu, yedeklerden kimler katıldı?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Survivor'ın yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde, Ersin Korkut adaya ve Survivor hayallerine veda etmişti. Turabi ve Nihat ise sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilirken, Survivor All Star kadrosuna; Sema Aydemir, Hikmi Cem, Avatar Atakan yedeklerden dahil oldu. İşte 10 Şubat Cumartesi Survivor'da haftanın ilk eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 00:35 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:35
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        Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Survivor All Star kadrosuna yedeklerden, Sema Aydemir, Hikmi Cem, Avatar Atakan dahil oldu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu gecesinde ise iki takım günü kayıpsız kapatmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 10 Şubat 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım...

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        10 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 1. eleme adayı ada konseyinde yapılan oylama sonucunda belli oldu. Takım oylaması sonucunda haftanın birinci eleme adayı Aysu oldu.

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        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

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        MAVİ TAKIM

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Dora

        Furkan

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        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        Survivor All Star yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin Korkut oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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