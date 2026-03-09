Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Zorlu, eğlenceli parkurlarıyla tansiyonun her geçen gün arttığı Survivor'da, Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ise ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Mart Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 9 Mart Pazartesi Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 21:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu başladı. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde adaya veda eden isim Onur Alp olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Mart Pazartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Lina oldu.

        4

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Nefise Karatay.

        5

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen isim Onur Alp oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı