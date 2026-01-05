İşte 31. Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar
Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve sunuculuğunu Chelsea Handler’ın üstlendiği 31. Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) gerçekleştirildi.
Yılın iddialı filmlerinden One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş), pazar günü düzenlenen ödül töreninde En İyi Film seçildi. Film ayrıca Paul Thomas Anderson’a En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo ödüllerini de kazandırdı.Paul Thomas Anderson
Guillermo del Toro’nun korku klasiğini yeniden yorumladığı Frankenstein ile Jim Crow dönemi Amerika’sında geçen bir vampir filmi olan Sinners, dörder ödülle gecenin en çok ödül alan yapımları arasında yer aldı.
Frankenstein, Jacob Elordi’ye En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırırken; yapım tasarımı, saç ve makyaj ile kostüm dallarında da ödül aldı.Jacob Elordi
Sinners ise En İyi Özgün Senaryo, En İyi Oyuncu Seçimi (Casting) ve En İyi Müzik ödüllerine layık görüldü. Filmin 20 yaşındaki yıldızı Miles Caton, En İyi Genç Oyuncu seçildi.
Tek plan çekim tekniğiyle anlatılan bir cinayet soruşturmasını konu alan Adolescence da dört ödül kazandı. Dizi, En İyi Mini Dizi ödülünün yanı sıra oyunculuk kategorilerinde de büyük başarı elde etti; Stephen Graham, Owen Cooper ve Erin Doherty Critics Choice Ödülü kazandı. Mini Dizide En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise gizem-gerilim türündeki “All Her Fault” dizisindeki performansıyla Sarah Snook’un oldu.Adolescence
DİZİDE ÖDÜLLER THE PITT VE THE STUDIO'YA GİTTİ
The Pitt, En İyi Drama Dizisi seçilirken, dizinin yıldızları Noah Wyle ve Katherine LaNasa da ödül kazandı. En İyi Komedi Dizisi ödülü ise The Studio’ya gitti.Seth Rogen
Dizinin yaratıcısı Seth Rogen, Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu seçilirken; rol arkadaşı Ike Barinholtz En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.Noah Wyle
İşte 2026 Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) kazananları...