Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve sunuculuğunu Chelsea Handler’ın üstlendiği 31. Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) gerçekleştirildi.

Yılın iddialı filmlerinden One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş), pazar günü düzenlenen ödül töreninde En İyi Film seçildi. Film ayrıca Paul Thomas Anderson’a En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo ödüllerini de kazandırdı.

Paul Thomas Anderson

Guillermo del Toro’nun korku klasiğini yeniden yorumladığı Frankenstein ile Jim Crow dönemi Amerika’sında geçen bir vampir filmi olan Sinners, dörder ödülle gecenin en çok ödül alan yapımları arasında yer aldı.

Frankenstein, Jacob Elordi’ye En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandırırken; yapım tasarımı, saç ve makyaj ile kostüm dallarında da ödül aldı.

Jacob Elordi

Sinners ise En İyi Özgün Senaryo, En İyi Oyuncu Seçimi (Casting) ve En İyi Müzik ödüllerine layık görüldü. Filmin 20 yaşındaki yıldızı Miles Caton, En İyi Genç Oyuncu seçildi.

Tek plan çekim tekniğiyle anlatılan bir cinayet soruşturmasını konu alan Adolescence da dört ödül kazandı. Dizi, En İyi Mini Dizi ödülünün yanı sıra oyunculuk kategorilerinde de büyük başarı elde etti; Stephen Graham, Owen Cooper ve Erin Doherty Critics Choice Ödülü kazandı. Mini Dizide En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise gizem-gerilim türündeki “All Her Fault” dizisindeki performansıyla Sarah Snook’un oldu. Adolescence DİZİDE ÖDÜLLER THE PITT VE THE STUDIO'YA GİTTİ The Pitt, En İyi Drama Dizisi seçilirken, dizinin yıldızları Noah Wyle ve Katherine LaNasa da ödül kazandı. En İyi Komedi Dizisi ödülü ise The Studio’ya gitti. Seth Rogen Dizinin yaratıcısı Seth Rogen, Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu seçilirken; rol arkadaşı Ike Barinholtz En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Noah Wyle İşte 2026 Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) kazananları... Film Ödülleri En İyi Film “Bugonia” (Focus Features)

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Focus Features)

“Jay Kelly” (Netflix)

“Marty Supreme” (A24)

“One Battle After Another” (Warner Bros.) (KAZANAN)

“Sentimental Value” (Neon)

“Sinners” (Warner Bros.)

“Train Dreams” (Netflix)

“Wicked: For Good” (Universal Pictures) One Battle After Another En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (Warner Bros.) (KAZANAN)

Ryan Coogler, “Sinners” (Warner Bros.)

Guillermo del Toro, “Frankenstein” (Netflix)

Josh Safdie, “Marty Supreme” (A24)

Joachim Trier, “Sentimental Value” (Neon)

Chloé Zhao, “Hamnet” (Focus Features) Timothée Chalamet En İyi Erkek Oyuncu Timothée Chalamet, “Marty Supreme” (A24) (KAZANAN)

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Joel Edgerton, “Train Dreams” (Netflix)

Ethan Hawke, “Blue Moon” (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan, “Sinners” (Warner Bros.)

Wagner Moura, “The Secret Agent” (Neon) En İyi Kadın Oyuncu Jessie Buckley, “Hamnet” (Focus Features) (KAZANAN)

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” (A24)

Chase Infiniti, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Renate Reinsve, “Sentimental Value” (Neon)

Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee” (Searchlight Pictures)

Emma Stone, “Bugonia” (Focus Features) Hamnet En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Benicio del Toro, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Jacob Elordi, “Frankenstein” (Netflix) (KAZANAN)

Paul Mescal, “Hamnet” (Focus Features)

Sean Penn, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Adam Sandler, “Jay Kelly” (Netflix)

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value” (Neon) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Elle Fanning, “Sentimental Value” (Neon)

Ariana Grande, “Wicked: For Good” (Universal Pictures)

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value” (Neon)

Amy Madigan, “Weapons” (Warner Bros.) (KAZANAN)

Wunmi Mosaku, “Sinners” (Warner Bros.)

Teyana Taylor, “One Battle After Another” (Warner Bros.) En İyi Özgün Senaryo Noah Baumbach & Emily Mortimer, “Jay Kelly” (Netflix)

Ronald Bronstein & Josh Safdie, “Marty Supreme” (A24)

Ryan Coogler, “Sinners” (Warner Bros.) (KAZANAN)

Zach Cregger, “Weapons” (Warner Bros.)

Eva Victor, “Sorry, Baby” (A24)

Eskil Vogt & Joachim Trier, “Sentimental Value” (Neon) En İyi Uyarlama Senaryo Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (Warner Bros.) (KAZANAN)

Clint Bentley & Greg Kwedar, “Train Dreams” (Netflix)

Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar & Jahye Lee, “No Other Choice” (Neon)

Guillermo del Toro, “Frankenstein” (Netflix)

Will Tracy, “Bugonia” (Focus Features)

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell, “Hamnet” (Focus Features) En İyi Genç Oyuncu Everett Blunck, “The Plague” (Independent Film Company)

Miles Caton, “Sinners” (Warner Bros.) (KAZANAN)

Cary Christopher, “Weapons” (Warner Bros.)

Shannon Mahina Gorman, “Rental Family” (Searchlight Pictures)

Jacobi Jupe, “Hamnet” (Focus Features)

Nina Ye, “Left-Handed Girl” (Netflix) En İyi Oyuncu Seçimi ve Kadro Nina Gold, “Hamnet” (Focus Features)

Douglas Aibel & Nina Gold, “Jay Kelly” (Netflix)

Jennifer Venditti, “Marty Supreme” (A24)

Cassandra Kulukundis, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Francine Maisler, “Sinners” (Warner Bros.) (KAZANAN)

Tiffany Little Canfield & Bernard Telsey, “Wicked: For Good” (Universal Pictures) En İyi Komedi Filmi “The Ballad of Wallis Island” (Focus Features)

“Eternity” (A24)

“Friendship” (A24)

“The Naked Gun” (Paramount) (KAZANAN)

“The Phoenician Scheme” (Focus Features)

“Splitsville” (Neon) En İyi Animasyon Film “Arco” (Neon)

“Elio” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

“In Your Dreams” (Netflix)

“KPop Demon Hunters” (Netflix) (KAZANAN)

“Little Amélie or the Character of Rain” (GKIDS)

“Zootopia 2” (Walt Disney Animation Studios) En İyi Yapım Tasarımı Kasra Farahani & Jille Azis, “The Fantastic Four: First Steps” (Marvel Studios)

Tamara Deverell & Shane Vieau, “Frankenstein” (Netflix) (KAZANAN)

Fiona Crombie & Alice Felton, “Hamnet” (Focus Features)

Jack Fisk & Adam Willis, “Marty Supreme” (A24)

Hannah Beachler & Monique Champagne, “Sinners” (Warner Bros.)

Nathan Crowley & Lee Sandales, “Wicked: For Good” (Universal Pictures) En İyi Görüntü Yönetimi Claudio Miranda, “F1” (Apple Original Films)

Dan Laustsen, “Frankenstein” (Netflix)

Łukasz Żal, “Hamnet” (Focus Features)

Michael Bauman, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Autumn Durald Arkapaw, “Sinners” (Warner Bros.)

Adolpho Veloso, “Train Dreams” (Netflix) (KAZANAN) En İyi Kostüm Tasarımı Kate Hawley, “Frankenstein” (Netflix) (KAZANAN)

Malgosia Turzanska, “Hamnet” (Focus Features)

Lindsay Pugh, “Hedda” (Amazon MGM Studios)

Colleen Atwood & Christine Cantella, “Kiss of the Spider Woman” (Lionsgate/Roadside Attractions)

Ruth E. Carter, “Sinners” (Warner Bros.)

Paul Tazewell, “Wicked: For Good” (Universal Pictures) En İyi Kurgu Kirk Baxter, “A House of Dynamite” (Netflix)

Stephen Mirrione, “F1” (Apple Original Films) (KAZANAN)

Ronald Bronstein & Josh Safdie, “Marty Supreme” (A24)

Andy Jurgensen, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Viridiana Lieberman, “The Perfect Neighbor” (Netflix)

Michael P. Shawver, “Sinners” (Warner Bros.) En İyi Dublör Tasarımı Stephen Dunlevy ve ekibi, “Ballerina” (Lionsgate)

Gary Powell ve ekibi, “F1” (Apple Original Films)

Wade Eastwood, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” (Paramount Pictures) (KAZANAN)

Brian Machleit, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Andy Gill, “Sinners” (Warner Bros.)

Giedrius Nagys, “Warfare” (A24) En İyi Saç ve Makyaj

Flora Moody & John Nolan, “28 Years Later” (Sony Pictures)

Mike Hill, Jordan Samuel & Cliona Furey, “Frankenstein” (Netflix) (KAZANAN)

Siân Richards ve ekibi, “Sinners” (Warner Bros.)

Kazu Hiro ve ekibi, “The Smashing Machine” (A24)

Leo Satkovich ve ekibi, “Weapons” (Warner Bros.)

Frances Hannon ve ekibi, “Wicked: For Good” (Universal Pictures) En İyi Ses “F1” (Apple Original Films) (KAZANAN)

“Frankenstein” (Netflix)

“One Battle After Another” (Warner Bros.)

“Sinners” (Warner Bros.)

“Sirāt” (Neon)

“Warfare” (A24) En İyi Görsel Efekt “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios) (KAZANAN)

“F1” (Apple Original Films)

“Frankenstein” (Netflix)

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” (Paramount Pictures)

“Sinners” (Warner Bros.)

“Superman” (Warner Bros.) En İyi Müzik Hans Zimmer, “F1” (Apple Original Films)

Alexandre Desplat, “Frankenstein” (Netflix)

Max Richter, “Hamnet” (Focus Features)

Daniel Lopatin, “Marty Supreme” (A24)

Jonny Greenwood, “One Battle After Another” (Warner Bros.)

Ludwig Göransson, “Sinners” (Warner Bros.) (KAZANAN) En İyi Şarkı “Drive”, “F1”

“Golden”, “KPop Demon Hunters” (Netflix) (KAZANAN)

“I Lied to You”, “Sinners”

“Clothed by the Sun”, “The Testament of Ann Lee”

“Train Dreams”, “Train Dreams”

“The Girl in the Bubble”, “Wicked: For Good” En İyi Yabancı Dilde Film “Belén” (Amazon MGM Studios)

“It Was Just an Accident” (Neon)

“Left-Handed Girl” (Netflix)

“No Other Choice” (Neon)

“The Secret Agent” (Neon) (KAZANAN)

“Sirāt” (Neon) Televizyon Ödülleri En İyi Drama Dizisi “Alien: Earth” (FX)

“Andor” (Disney+)

“The Diplomat” (Netflix)

“Paradise” (Hulu)

“The Pitt” (HBO Max) (KAZANAN)

“Pluribus” (Apple TV)

“Severance” (Apple TV)

“Task” (HBO Max) En İyi Komedi Dizisi “Abbott Elementary” (ABC)

“Elsbeth” (CBS)

“Ghosts” (CBS)

“Hacks” (HBO Max)

“Nobody Wants This” (Netflix)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“The Righteous Gemstones” (HBO Max)

“The Studio” (Apple TV) (KAZANAN) The Studio En İyi Mini Dizi “Adolescence” (Netflix) (KAZANAN)

“All Her Fault” (Peacock)

“Chief of War” (Apple TV)

“Death by Lightning” (Netflix)

“Devil in Disguise: John Wayne Gacy” (Peacock)

“Dope Thief” (Apple TV)

“Dying for Sex” (FX on Hulu)

“The Girlfriend” (Prime Video) Televizyon İçin Yapılmış En İyi Film “Bridget Jones: Mad About the Boy” (Peacock) (KAZANAN)

“Deep Cover” (Prime Video)

“The Gorge” (Apple TV)

“Mountainhead” (HBO Max)

“Nonnas” (Netflix)

“Summer of ’69” (Hulu) Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu Sterling K. Brown, “Paradise” (Hulu)

Diego Luna, “Andor” (Disney+)

Mark Ruffalo, “Task” (HBO Max)

Adam Scott, “Severance” (Apple TV)

Billy Bob Thornton, “Landman” (Paramount+)

Noah Wyle, “The Pitt” (HBO Max) (KAZANAN) Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu Adam Brody, “Nobody Wants This” (Netflix)

Ted Danson, “A Man on the Inside” (Netflix)

David Alan Grier, “St. Denis Medical” (NBC)

Danny McBride, “The Righteous Gemstones” (HBO Max)

Seth Rogen, “The Studio” (Apple TV) (KAZANAN)

Alexander Skarsgård, “Murderbot” (Apple TV) Stephen Graham Mini Dizi veya TV Filmi – En İyi Erkek Oyuncu Michael Chernus, “Devil in Disguise: John Wayne Gacy” (Peacock)

Stephen Graham, “Adolescence” (Netflix) (KAZANAN)

Brian Tyree Henry, “Dope Thief” (Apple TV)

Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story” (Netflix)

Matthew Rhys, “The Beast in Me” (Netflix)

Michael Shannon, “Death by Lightning” (Netflix) Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Kathy Bates, “Matlock” (CBS)

Carrie Coon, “The Gilded Age” (HBO Max)

Britt Lower, “Severance” (Apple TV)

Bella Ramsey, “The Last of Us” (HBO Max)

Keri Russell, “The Diplomat” (Netflix)

Rhea Seehorn, “Pluribus” (Apple TV) (KAZANAN) #resim#1328996# Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu Kristen Bell, “Nobody Wants This” (Netflix)

Natasha Lyonne, “Poker Face” (Peacock)

Rose McIver, “Ghosts” (CBS)

Edi Patterson, “The Righteous Gemstones” (HBO Max)

Carrie Preston, “Elsbeth” (CBS)

Jean Smart, “Hacks” (HBO Max) (KAZANAN) Hacks Mini Dizi veya TV Filmi – En İyi Kadın Oyuncu