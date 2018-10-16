Elimi Bırakma dizisi, 13. yeni bölümü ile Pazar akşamı TRT 1'de izleyicileriyle buluşacak. TRT 1'de yayınlanacak olan Elimi Bırakma dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

ELİMİ BIRAKMA 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra’nın Çelenlerin evinde kalmaya başlamasıyla dengeler yeniden bozulur. Feride Hanım, kendisine zorla aldırtılan raporun hesabını Azmi ve Serap’tan sorarken, Serap ise Azra konusunda daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalır. Çelen ailesi düşman olarak kabul ettikleri Azra’yı evden göndermenin yollarını ararken Cenk ise artık Azra’ya olan duygularına yenik düşmeye başlar.

Sumru’nun hayatı ise geçmişten gelen büyük bir tehditle alt üst olur. Bundan sonra Sumru’yu zor günler beklemektedir.

Mert çemberi giderek daralıyor

Arda’nın okuldan aldığı ceza sonucunda, bir sosyal projeye dahil olması, Mert’le yollarının kesişmesine neden olur. Diğer taraftan Sumru ve Azmi de Mert konusunda ipuçlarına ulaşırlar. Mert çemberi giderek daralmaktadır.

ELİMİ BIRAKMA OYUNCULARI KİMLER?

Alp Navruz, Alina Boz, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Seray Gözler Yeniay, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi, İpek Filiz Yazıcı, Cemre Baysel, Emre Bey, Sueda Çil, Yıldırım Şimşek, Emre Ozan, Yiğit Kağan Yazıcı, Özgür Kaymak, Ercan Özdal

Senaryosunu Nilüfer Aydın'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı Elimi Bırakma dizisi 13. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

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