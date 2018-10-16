Elimi Bırakma 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma oyuncuları kimler?
Elimi Bırakma dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma dizisinin başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Üs Yapım'ın yaptığı Elimi Bırakma dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Sumru’nun hayatı ise geçmişten gelen büyük bir tehditle alt üst olur. Bundan sonra Sumru’yu zor günler beklemektedir. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
16.10.2018 - 15:47 | Güncelleme:
Elimi Bırakma dizisi, 13. yeni bölümü ile Pazar akşamı TRT 1'de izleyicileriyle buluşacak. TRT 1'de yayınlanacak olan Elimi Bırakma dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...
Azra’nın Çelenlerin evinde kalmaya başlamasıyla dengeler yeniden bozulur. Feride Hanım, kendisine zorla aldırtılan raporun hesabını Azmi ve Serap’tan sorarken, Serap ise Azra konusunda daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalır. Çelen ailesi düşman olarak kabul ettikleri Azra’yı evden göndermenin yollarını ararken Cenk ise artık Azra’ya olan duygularına yenik düşmeye başlar.
Sumru’nun hayatı ise geçmişten gelen büyük bir tehditle alt üst olur. Bundan sonra Sumru’yu zor günler beklemektedir.
Mert çemberi giderek daralıyor
Arda’nın okuldan aldığı ceza sonucunda, bir sosyal projeye dahil olması, Mert’le yollarının kesişmesine neden olur. Diğer taraftan Sumru ve Azmi de Mert konusunda ipuçlarına ulaşırlar. Mert çemberi giderek daralmaktadır.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Elimi Bırakma 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma oyuncuları kimler? - Son Dakika Haberler/elimi-birakma-13-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-elimi-birakma-oyunculari-kimler-21811422181142
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.