ELİMİ BIRAKMA 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ELİMİ BIRAKMA 28. BÖLÜM ÖZETİ

Tam da Azra ile mutlu bir birlikteliğe adım atmışken trafik kazası geçiren Cenk acil ameliyata alınır. Durumu kritiktir. Kaza sırasında Cenk ile aynı arabada olan Kadir ise ortalıkta yoktur.Azra ve ailenin diğer fertleri derin bir üzüntü içindeyken, Serap kazanın hemen öncesinde Cenk’le tartıştığı için kendisini suçlamaktadır.Cenk hayata tutunabilecek ve Kadir bulunabilecek midir?

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elimi Bırakma'da bu hafta kaza geçiren Cenk apar topar hastaneye kaldırılır. Olayı duyan Serap, Azra ve diğer aile üyeleri için gergin bekleyiş başlar. Doktor ameliyattan çıkınca elinden geleni yaptığını ve bundan sonrasının beklemek olacak açıklamasının ardından aile üyelerinin korkusu bir kat daha artar. Azra, Cenk ile geçen güzel günleri bir bir hatırlarken Cenk yaşam mücadelesini kazanabilecek midir?