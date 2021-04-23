Olsen, "O zaman bu kelimeyi bilip bilmediğimi bilmiyorum, ama beni çok genç yaşta rahatsız ettiğini düşündüğüm bir tür çağrışımı var" diye konuştu.

Elizabeth Olsen, ayrıca bu durumun kendine olan güvensizliğiyle ilgili olduğunu belirtti.