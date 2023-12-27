Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Eljif Elmas resmen RB Leipzig'de! Fenerbahçe'nin transferden alacağı pay belli oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Eljif Elmas resmen RB Leipzig'de! Fenerbahçe'nin transferden alacağı pay belli oldu

        Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, Napoli'den Eljif Elmas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Makedon orta sahanın ocak ayında takıma katılacağı belirtilirken, Fenerbahçe de transferden pay alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 19:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin eski futbolcucu Eljif Elmas'ın yeni durağı Almanya oldu.

        2

        RB Leipzig, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Eljif Elmas transferini resmen açıkladı.

        3

        Alman ekibinden yapılan açıklamada, Makedon orta saha oyuncusu ile 4.5 yıllık sözleşme (2028 yılına kadar) imzalanacağı ve Eljif'in ocak ayında takıma katılacağı belirtildi.

        4

        RB Leipzig'in Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

        5

        FENERBAHÇE PAY ALACAK

        Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun transferinden pay alacak.

        6

        Sarı lacivertli takım, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:

        7

        "Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

        8

        Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."

        9

        Eljif Elmas, 2019'da transfer olduğu Napoli'de 189 maça çıkarken, 19 gol atıp 11 asist yaptı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"