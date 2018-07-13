Elma mı yoksa muz mu?

13.07.2018 - 15:33 | Güncelleme:

Beslenme ve sindirim uzmanı Dr. Myriam Belmar, meyvelerin kilo aldırıp aldırmadığı konusuna noktayı koydu. Ara öğünde bir muz mu tercih ediyorsunuz yoksa bir elma mı? Cevabınız elma ise kilo almaya daha müsaitsiniz! İşte nedeni...

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Beslenme ve sindirim uzmanı Dr. Myriam Belmar, meyvelerin kilo aldırıp aldırmadığı konusuna noktayı koydu. 

Dr. Belmar, mideye giren herşeyin kiloya yol açtığını söyledi. Ancak bu kilonun miktarının kişinin seçimine göre değiştiğini belirtti. 

HER BİRİ ZAYIFLATIYOR!

Örneğin ara öğünde bir muz mu tercih ediyorsunuz yoksa bir elma mı? Hangisinin daha kalorili olduğu sorusuna genellikle verilen cevap muz oluyor. Yani insanlar ara öğününde daha az kalorili olduğu gerekçesiyle elmayı tercih ediyor. Ancak Belmar, muzun tercih edilmesinin çok daha faydalı olacağı görüşünde... 

BU BESİNLERİN HER BİRİ YAĞ YAKIYOR!

Belmar bu görüşünü şöyle destekliyor; "Ortalama bir elma 250 gram civarında ve 100 gram, bir elma ise 54 kalori. Yani bir elmadan ortalama 135 kalori alınıyor. Fakat muzun 100 gramı 90 kalori ve ortalama bir muz 87 gram olduğu için kişi 135 kalori bile almıyor. Yani tam bir muz yediğinizde aldığınız kalori miktarı 76 oluyor."

Dolayısıyla muzun elmadan daha hafif bir meyve olması, elmadan daha az kalorili olmasını sağlıyor.

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Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 Kusura bakma heralde anamur muzundan bahsediyosun. Normal büyüklükte ithal muzlar elmadan daha ağır. Muz potasyum açısından zengindir tenis maçlarında dikkat ederseniz bazen sporcular tüketir. Ben Kabuğuyla birlikte elmayı öneriyorum kesinlikle