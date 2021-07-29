TDK sözlüğüne göre eloğlu kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre eloğlu yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE ELOĞLU NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "eloğlu" birleşik yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "el oğlu" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde isim kategorisinde yer alan eloğlu sözcüğünün anlamı ise şu:

1. isim El, yabancı:

"Eloğlunun keyfinin kâhyası değiliz." - Nazım Hikmet

2. isim, mecaz Damat.

3. isim, mecaz Koca.